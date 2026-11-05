Mega Image și Profi, energie verde produsă în România printr-un contract uriaș, pe 10 ani. Detaliile acordului semnat de grupul belgiano-olandez

Grupul belgiano-olandez Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor de magazine Mega Image și Profi, a semnat unul dintre cele mai mari acorduri corporative de energie regenerabilă din Europa de Sud-Est. Contractul, încheiat pe 10 ani cu producătorul Rezolv Energy, vizează 370 GWh de energie electrică anual, provenită din două parcuri de mari dimensiuni dezvoltate în România, în județele Arad și Constanța.

Acordul a fost anunțat joi, 5 noiembrie 2026, și privește energia electrică ce urmează să fie produsă de parcul fotovoltaic Dama Solar, cu o capacitate de 1,3 GWp, și de parcul eolian Dunărea East, de 300 MW.

Cele două proiecte sunt dezvoltate de Rezolv Energy, producător independent de energie regenerabilă susținut de investitorii internaționali Actis și Mubadala.

Contractul prevede achiziția virtuală a aproximativ 14% din producția cumulată a celor două parcuri, estimate să genereze împreună 2.580 GWh anual. Cantitatea reprezintă echivalentul a aproape 5% din consumul total de energie electrică al României în 2025, potrivit datelor prezentate de dezvoltator.

Acordul va intra în vigoare odată cu începerea exploatării comerciale a proiectelor, programată pentru 2029, și va acoperi o perioadă de zece ani. În total, volumul de energie contractat pentru această perioadă ajunge la aproximativ 3,7 TWh.

Valoarea financiară a tranzacției nu a fost comunicată.

Cum va beneficia proprietarul Mega Image și Profi de energia verde produsă în România

Contractul este de tip Virtual Power Purchase Agreement (VPPA), un mecanism utilizat de companii pentru a contracta pe termen lung energie din surse regenerabile, fără ca aceasta să fie livrată fizic direct către consumatorul corporativ.

Practic, energia produsă de parcurile din România va fi introdusă în rețeaua electrică, în timp ce Ahold Delhaize va beneficia de mecanismul financiar prevăzut în contract și de garanțiile de origine aferente cantității contractate.

Aceste garanții certifică producerea unei cantități echivalente de electricitate din surse regenerabile.

Contractele de acest tip permit companiilor să își gestioneze expunerea la fluctuațiile prețurilor energiei și să susțină dezvoltarea unor noi capacități de producție regenerabilă.

Acordul nu înseamnă, așadar, că magazinele Mega Image și Profi vor primi direct electricitate de la parcurile din Arad și Constanța. Energia contractată va contribui la obiectivele de utilizare a energiei regenerabile ale grupului Ahold Delhaize, la nivel european.

Potrivit companiei, noua tranzacție îi va permite să acopere, prin energie regenerabilă contractată, echivalentul consumului estimat de electricitate al operațiunilor sale europene până în 2030, cu cinci ani înaintea obiectivului stabilit inițial.

Unul dintre cele mai mari parcuri solare din Europa se construiește în România

Primul proiect inclus în acord este Dama Solar, dezvoltat de Rezolv Energy în județul Arad.

Cu o capacitate instalată planificată de 1,3 GWp și o suprafață de peste 1.000 de hectare, Dama Solar ar urma să devină, la intrarea în funcțiune, cel mai mare proiect de energie regenerabilă terestră din Uniunea Europeană, potrivit dezvoltatorului.

Parcul va avea aproximativ două milioane de panouri fotovoltaice și o producție anuală estimată la 1.800 GWh.

StartupCafe.ro a relatat anterior că proiectul Dama Solar a obținut o finanțare de până la 561 milioane EUR, printr-un acord cu un consorțiu format din 14 bănci.

Pentru comparație, România a produs aproximativ 4,96 TWh de energie electrică din surse solare în 2025, potrivit datelor Ember. Producția anuală estimată a Dama Solar ar reprezenta circa 36% din această cantitate.

Proiectul include și o suprafață de 82 de hectare rezervată conservării și refacerii naturii.

Al doilea proiect, Dunărea East, este un parc eolian cu o capacitate de 300 MW, amplasat în județul Constanța.

Acesta face parte din complexul Dunărea East & West, unul dintre cele mai mari proiecte eoliene terestre aflate în dezvoltare în Europa.

Dunărea East ar urma să producă aproximativ 780 GWh de electricitate pe an.

Cele două proiecte au obținut contracte pentru diferență (CfD) în cadrul celei de-a doua licitații organizate în România în 2025 pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producție a energiei regenerabile.

Mecanismul CfD oferă producătorilor un grad mai mare de predictibilitate a veniturilor, prin raportarea prețului energiei la un preț de exercitare stabilit contractual.

Primul acord al Rezolv Energy cu o companie din retail

Tranzacția cu Ahold Delhaize este primul contract virtual de achiziție de energie semnat pentru Dama Solar și Dunărea East.

Este, totodată, unul dintre primele acorduri de acest tip din România care combină energia solară și cea eoliană într-o singură tranzacție.

Pentru Rezolv Energy, contractul reprezintă al optulea VPPA încheiat în România și Bulgaria și primul cu o companie din sectorul comerțului cu amănuntul.

De la stânga la dreapta: Alastair Hammond - CEO Rezolv Energy, Giles Portman - Ambasadorul Marii Britanii în România, Martin Langham - COO Rezolv Energy. Aici, la inaugurarea proiectului VIFOR, din județul Buzău

„Acesta este unul dintre cele mai mari și mai importante acorduri corporative de energie regenerabilă semnate vreodată în Europa de Sud-Est. Angajându-se să contracteze o parte atât de semnificativă din producția acestor două proiecte de referință, Ahold Delhaize a devenit un investitor corporativ esențial în tranziția energetică a României”, a declarat Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy.

La rândul său, Lenka Duskova, director financiar al Ahold Delhaize pentru Europa și Indonezia, a subliniat importanța investițiilor în noi capacități de producție.

„Ne bucurăm să sprijinim dezvoltarea acestor proiecte eoliene și solare din România, care vor aduce capacitate regenerabilă nouă în rețea și vor contribui la un viitor mai sustenabil pentru comunitățile pe care le deservim”, a declarat reprezentanta grupului.

Acordul face parte dintr-un program european mai amplu al Ahold Delhaize, care include contracte de achiziție de energie regenerabilă semnate anterior în Țările de Jos, Spania, România și Finlanda.

Este al cincilea și ultimul contract din actualul program european de acest tip al grupului.

Cine este Rezolv Energy, compania care dezvoltă proiectele din România

Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de Actis, investitor internațional specializat în infrastructură sustenabilă, și dezvoltă proiecte de producție a energiei regenerabile în Europa de Sud-Est.

Compania, susținută de Actis și Mubadala, are un portofoliu de aproximativ 2,8 GW de proiecte aflate în exploatare, în construcție sau în stadii avansate de dezvoltare, în România și Bulgaria.

Pe lângă Dama Solar și Dunărea East & West, portofoliul din România include parcul eolian VIFOR, de 461 MW, din județul Buzău. StartupCafe.ro a relatat despre punerea în funcțiune a primei etape a proiectului VIFOR, cu o capacitate de 192 MW, în octombrie 2026.

În Bulgaria, Rezolv Energy a pus în funcțiune, în mai 2026, parcul fotovoltaic St. George, cu o capacitate de 225 MW.

Noul acord cu Ahold Delhaize asigură contractarea pe termen lung a unei părți importante din producția viitoarelor parcuri Dama Solar și Dunărea East și marchează intrarea unui mare grup european de retail în portofoliul de clienți corporativi al dezvoltatorului.

Pentru companiile care construiesc proiecte energetice de asemenea dimensiuni, contractele pe termen lung reprezintă un instrument important pentru asigurarea predictibilității veniturilor și susținerea finanțării investițiilor.