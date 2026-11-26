Platforma americană de transport alternativ Uber se lansează, joi, 26 noiembrie 2026, în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, ajungând astfel la 40 de orașe din România, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Compania introduce în Sfântu Gheorghe serviciul UberX, prin intermediul căruia utilizatorii pot comanda curse efectuate de șoferi autorizați.

În perioada 26-29 noiembrie 2026, utilizatorii noi din Sfântu Gheorghe beneficiază de o ofertă promoțională pentru două curse UberX, în limita a 20 de lei pentru fiecare călătorie, prin utilizarea codului GOSFGHEORGHE.

Marile platforme internaționale de transport alternativ își extind aria de acoperire în România dincolo de principalele centre urbane, deschizând noi oportunități de activitate pentru șoferi și firmele locale de transport.

Uber a intrat anul acesta și în orașele Piatra Neamț și Vaslui, precum și în Alexandria.

La rândul său, competitorul estonian Bolt a anunțat, în urmă cu câteva zile, lansarea serviciilor în municipiul Onești, județul Bacău, unde caută șoferi parteneri care să activeze inclusiv ca persoane fizice autorizate (PFA) sau prin intermediul flotelor partenere.

Cum diferă cererea de transport alternativ de la un oraș la altul

Datele Uber privind cursele efectuate în prima jumătate a anului 2026, în 39 de orașe din România, indică diferențe în comportamentul utilizatorilor de la o localitate la alta.

Spre exemplu, în Bistrița și Târgu Mureș, numărul curselor efectuate în weekend este cu aproximativ 22%, respectiv 20% mai mare decât în timpul săptămânii.

În aproape toate orașele analizate, ora 22:00 este cea mai aglomerată oră a serii, în timp ce restaurantele, școlile, spitalele și gările se numără printre destinațiile populare ale utilizatorilor aplicației.

„Extinderea în 40 de orașe din România reprezintă un pas important pentru Uber și reflectă angajamentul nostru de a face mobilitatea mai accesibilă la nivel național. Cele mai recente date ne arată că fiecare oraș are propriul ritm și nevoi diferite de transport, de la deplasările cotidiene până la ieșirile în oraș sau activitățile de weekend”, a declarat Iwona Kruk, Uber Communications Manager CEE.

Extinderea geografică a platformelor de ridesharing are loc și în contextul intensificării verificărilor fiscale în acest sector. Potrivit datelor transmise de Fisc la solicitarea StartupCafe.ro, numărul controalelor ANAF la firmele de transport alternativ s-a triplat în 2025, comparativ cu anul precedent.

Tot din 2025, operatorii platformelor digitale de transport alternativ au obligația de a transmite lunar către ANAF date privind activitățile intermediate prin intermediul aplicațiilor, prin declarația informativă D397.

Cele 40 de orașe din România în care este disponibil Uber

În România, aplicația Uber este disponibilă în București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani, Bistrița, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Reșița, Slobozia, Slatina, Zalău, Hunedoara, Deva, Călărași, Piatra Neamț, Vaslui, Alexandria și, începând de joi, Sfântu Gheorghe.

La nivel internațional, aplicația Uber este disponibilă în peste 10.000 de orașe din peste 70 de țări, potrivit datelor companiei.