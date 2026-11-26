Un pachet de bază de beneficii extrasalariale, care include tichete de masă, abonament medical și decontarea transportului, poate ajunge la echivalentul a 950–1.200 de lei pe lună, potrivit unei analize publicate joi, 26 noiembrie 2026, de platforma de recrutare eJobs. Marile companii sunt mai generoase în comunicarea beneficiilor decât firmele mici, iar candidații fără experiență au parte de oferte în care aceste beneficii sunt mai frecvent detaliate decât în cazul pozițiilor de management executiv.

Aproape 70% dintre locurile de muncă disponibile în România, postate de la începutul anului pe eJobs.ro, au avut cel puțin un beneficiu extrasalarial menționat în anunțul de angajare. La nivelul întregii platforme, care include și joburile din străinătate, ponderea a fost de 63%, dintr-un total de peste 200.000 de posturi.

Tichetele de masă ocupă primul loc, fiind menționate în 35,7% dintre anunțurile de angajare, urmate de abonamentele, asigurările și serviciile medicale private (25%), bonusurile de performanță sau de vechime (24,8%) și programele de formare profesională, cursurile și certificările (17,8%).

Programul flexibil apare în 14,9% dintre anunțuri, decontarea transportului sau a combustibilului în 9,9%, primele de sărbători în 9,2%, zilele libere suplimentare în 6,9%, abonamentele la săli de sport în 6,8%, iar bonusurile de recomandare în 4,5%.

Tichetele de masă se aflau în fruntea clasamentului beneficiilor extrasalariale și în 2025, alături de primele de sărbători și abonamentele medicale.

Cât valorează un pachet de bază de beneficii extrasalariale în 2026

Valoarea mediană a tichetului de masă a fost de 40 de lei pe zi, în cazul anunțurilor de angajare în care a fost precizată explicit suma, arată analiza eJobs.

Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs

„Pentru o lună cu 20 de zile eligibile, tichetele însumează 800 de lei. Împreună cu un abonament medical și decontarea integrală a transportului public, un pachet de beneficii extrasalariale de bază ajunge la un echivalent orientativ de 950–1.200 lei pe lună. Aceasta este combinația de beneficii cel mai des regăsită în anunțurile de angajare și, de obicei, de la această bază, încep companiile să construiască și pachete mai sofisticate”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Un astfel de pachet valorează între 11.400 și 14.400 de lei pe an, în ipoteza acordării beneficiilor la aceeași valoare în fiecare lună.

Potrivit reprezentantei eJobs, contextul economic actual i-a determinat pe candidați să acorde o atenție mai mare acestor beneficii atunci când compară două oferte de angajare cu salarii apropiate.

Firmele mici, în competiție cu marile companii pentru angajați

Diferențele în ceea ce privește comunicarea beneficiilor extrasalariale sunt semnificative în funcție de dimensiunea angajatorului.

În cazul companiilor cu peste 1.000 de angajați, 80,6% dintre posturile publicate au avut cel puțin un beneficiu menționat în anunțul de angajare, comparativ cu 54,9% în cazul firmelor cu 1–10 angajați.

Peste jumătate dintre posturile scoase la concurs de cei mai mari angajatori aveau cel puțin trei categorii de beneficii extrasalariale, față de aproximativ unul din șapte în cazul firmelor mici.

Competiția pentru atragerea personalului este cu atât mai relevantă pentru antreprenorii români cu cât IMM-urile au generat peste 40% din oferta de locuri de muncă publicată pe eJobs în primele luni ale anului 2026. Aproape 8.000 de companii mici și microîntreprinderi publicaseră, până în septembrie, peste 66.000 de locuri de muncă pe platformă.

Pentru firmele care recrutează în orașele mici, unul dintre beneficiile care pot face diferența este decontarea transportului. Acesta a fost menționat în 14,8% dintre anunțurile pentru posturile din orașele mici, față de 7,3% în cele cinci mari centre urbane analizate.

Beneficiile extrasalariale, mai vizibile în ofertele pentru casieri și operatori de producție decât pentru manageri

Retailul este industria cu cel mai mare volum de posturi pentru care angajatorii au comunicat beneficii extrasalariale, cu peste 31.000 de poziții.

Raportat la numărul de posturi publicate în fiecare domeniu, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în sectorul artistic și de divertisment (93%), media și internet (82,6%) și call-center/BPO (80,7%).

La polul opus se află domeniul juridic (40,1%), medicina și sănătatea (46,1%) și industria navală și aeronautică (46,9%).

Beneficiile extrasalariale sunt comunicate mai frecvent în cazul posturilor de execuție pentru care companiile recrutează personal în număr mare. Acestea apar în aproape 92% dintre anunțurile pentru posturile de casier, în timp ce aproape două treimi dintre ofertele pentru operatorii de producție și montaj menționează cel puțin trei categorii de beneficii.

În funcție de nivelul de experiență solicitat, ponderea anunțurilor care includ beneficii extrasalariale este de 76,9% în cazul candidaților fără experiență, de 57,8% în cazul seniorilor și de 53,2% pentru pozițiile de management executiv.

„Observăm, de asemenea, o corelare a nivelului de transparență din cazul salariilor cu transparența în ceea ce privește comunicarea beneficiilor extrasalariale”, explică Roxana Drăghici.

O analiză publicată anterior de eJobs arăta că, în 2026, patru din zece anunțuri de angajare aveau intervalul salarial afișat.

Datele privind beneficiile extrasalariale reflectă însă ceea ce aleg angajatorii să comunice în anunțurile de recrutare, nu neapărat totalitatea beneficiilor de care dispun efectiv angajații din fiecare categorie profesională.