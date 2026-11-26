Fondul românesc de investiții Sparking Capital participă la o rundă de finanțare de 4 milioane EUR atrasă de VirtualBrain, un startup francez care ajută firmele de consultanță să-și transforme cunoștințele și metodele de lucru în aplicații și agenți de inteligență artificială, pe care să-i poată comercializa inclusiv către propriii clienți. Cu o echipă de aproximativ 20 de persoane, startup-ul are deja 50 de companii cliente din circa zece țări europene.

Runda de finanțare de tip Serie A, anunțată pe 24 noiembrie 2026, este condusă de fondul francez Odyssée Venture, alături de care investesc Sparking Capital, Óbuda Uni Venture Capital, Altaïr VC și Pragmatech.

La finanțare participă și rețelele de investitori Paris Business Angels și Side Angels, parteneri din cadrul McKinsey și Millennium, precum și Jonathan Anguelov, cofondator al companiei de tehnologie Aircall.

Valoarea contribuției individuale a investitorilor români nu a fost făcută publică în comunicatul companiei.

VirtualBrain a fost fondată în 2023 de Terence Mahier, fost consultant în strategie la Stanwell și ulterior director de produs la Climb, și Kata Nyitrai, care a construit și coordonat echipe internaționale de vânzări în companii precum Aircall, Meero și ATOMS.

Startup-ul s-a dezvoltat inițial prin autofinanțare. În vara anului 2025, Terence Mahier anunța că firma ajunsese la venituri recurente anualizate (ARR) de 1 milion EUR, la aproximativ un an de la semnarea primelor contracte comerciale, fără să atragă capital de la investitori.

Tot în 2025, compania a participat la programul de accelerare Microsoft GenAI Studio, derulat la Station F, campusul parizian dedicat startup-urilor, unde a lucrat inclusiv la integrarea tehnologiilor Microsoft Azure și la explorarea unor integrări cu Copilot.

De la vânzarea orelor de consultanță la vânzarea de produse AI

Startup-ul francez a dezvoltat o platformă denumită „AI Factory” (fabrică de inteligență artificială), prin intermediul căreia firmele de consultanță își pot transforma expertiza acumulată în aplicații și agenți AI, atât pentru uz intern, cât și pentru clienții lor.

Particularitatea modelului de business constă în faptul că o firmă de consultanță poate utiliza această tehnologie nu doar pentru a reduce timpul de lucru al angajaților, ci și pentru a dezvolta noi produse și servicii care să-i genereze venituri recurente.

Spre exemplu, o firmă de consultanță care elaborează o strategie pentru un client îi poate furniza ulterior și agenți AI care să contribuie la punerea în practică a recomandărilor, la monitorizarea rezultatelor și la îmbunătățirea proceselor de business.

„Deși o mare parte a dezbaterii privind inteligența artificială se concentrează asupra profesiilor pe care le va înlocui, noi credem că unele dintre cele mai mari oportunități constă în a le oferi profesioniștilor posibilitatea de a genera mai multă valoare. VirtualBrain permite firmelor de consultanță să-și transforme cunoștințele și expertiza acumulate în soluții scalabile, bazate pe inteligență artificială”, spune Vlad Sarca, General Partner la Sparking Capital.

Printre companiile care utilizează deja platforma se numără BDO, RSM, Randstad Digital și grupul Everience.

Potrivit exemplelor furnizate de startup-ul francez, cu ajutorul platformei, o propunere comercială poate fi elaborată într-o singură zi, față de cinci zile anterior, o analiză privind dimensiunea unei piețe poate fi realizată într-o oră, în loc de o zi, iar un raport preliminar de due diligence comercial poate fi întocmit în două ore, în loc de cinci zile.

VirtualBrain lucrează cu mai multe modele de inteligență artificială, oferind instrumente de verificare a informațiilor, de identificare a surselor și de monitorizare a costurilor. Datele sunt găzduite integral în Uniunea Europeană și nu sunt utilizate pentru antrenarea modelelor AI, potrivit companiei.

Cu cele 4 milioane EUR atrase de la investitori, startup-ul intenționează să-și dezvolte tehnologia, să se extindă pe piața europeană și să recruteze ingineri software, specialiști în implementarea soluțiilor AI și personal de vânzări.

Românii de la Sparking Capital pariază pe agenții AI

Fondat de Vlad Panait, Cristian Negruțiu și Vlad Sarca, Sparking Capital este unul dintre fondurile românești de capital de risc specializate în investiții în startup-uri tehnologice aflate în primele etape de dezvoltare.

În iunie 2026, echipa românească a prezentat strategia celui de-al doilea fond de investiții, Sparking Capital Fund II, cu o țintă de capitalizare de 30 milioane EUR și cu finanțare din PNRR, prin intermediul Fondului European de Investiții (FEI).

Fondul și-a propus să construiască, în decurs de cinci ani, un portofoliu de 24 de startup-uri, urmărind cu precădere companii care dezvoltă agenți AI și soluții de automatizare a proceselor de business în diverse industrii.

Printre primele investiții realizate prin cel de-al doilea fond se numără Pluria, platforma de lucru hibrid fondată în România și extinsă în Spania și America Latină, LIV Longevity Labs, un startup german care utilizează inteligența artificială în domeniul longevității, și RobosizeME, o companie din Cehia care dezvoltă „angajați digitali” pentru industria hotelieră.