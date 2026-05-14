LinkedIn pregătește o surpriză pentru comunitatea de business: mii de evenimente, workshop-uri și conținut video pentru profesioniști

Platforma profesională LinkedIn pregătește o extindere masivă în zona de creator economy și ia în calcul organizarea a până la 4.000 de evenimente anual, potrivit unor documente interne consultate de Business Insider. Antreprenorii, fondatorii de startup-uri și specialiștii B2B folosesc deja LinkedIn pentru branding personal, lead generation, recrutare sau distribuție de conținut profesional.

Potrivit Business Insider, compania testează evenimente cu acces plătit, workshop-uri, sesiuni live și formate video conduse de creatori de conținut business și experți din diverse industrii.

LinkedIn nu mai vrea să fie doar o platformă de joburi

În ultimii ani, feed-ul LinkedIn s-a schimbat vizibil. Platforma afișează mai mult conținut video, newslettere, opinii și formate educaționale, într-o încercare de a crește timpul petrecut de utilizatori în aplicație și de a transforma rețeaua profesională într-un hub de conținut business.

Documentele citate de Business Insider arată că LinkedIn ar urma să înceapă cu aproximativ 50 de evenimente pilot și să extindă ulterior programul către aproximativ 1.000 de creatori. Obiectivul intern analizat de companie este de circa 4.000 de evenimente anual.

Evenimentele ar urma să includă workshop-uri, training-uri, sesiuni de networking și conținut premium dedicat profesioniștilor și comunităților business.

O miză nouă: creatorii de conținut business

LinkedIn încearcă să atragă tot mai mulți creatori care produc deja conținut pentru antreprenori, manageri, freelanceri sau profesioniști din tehnologie și marketing.

Publicația americană notează că platforma discută inclusiv despre mecanisme prin care creatorii ar putea monetiza mai ușor comunitățile construite pe LinkedIn, prin acces plătit la evenimente, abonamente sau conținut exclusiv.

În paralel, compania investește mai mult în video și formate originale. Business Insider a scris anterior că LinkedIn colaborează cu nume cunoscute din zona de business content, printre care Steven Bartlett, Guy Raz și Rebecca Minkoff.

De ce contează pentru startup-uri și fondatori

Pentru ecosistemul startup-urilor, schimbarea este importantă deoarece LinkedIn devine tot mai mult o platformă de distribuție și monetizare a expertizei profesionale, nu doar un spațiu pentru recrutare și networking.

Tot mai mulți fondatori folosesc deja LinkedIn pentru a atrage clienți, investitori, angajați sau parteneri. În acest context, extinderea către evenimente live și conținut premium poate crea noi oportunități pentru comunitățile B2B și creatorii specializați pe educație antreprenorială, product, sales sau marketing.

Business Insider citează și estimări potrivit cărora piața evenimentelor virtuale organizate de creatori este evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari în prezent și ar putea ajunge la 25 de miliarde de dolari până în 2030.

