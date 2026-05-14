Auchan a cumpărat majoritar un startup românesc de inteligență artificială pentru comerț

Grupul Auchan, prezent în România de 20 de ani, a devenit acționar majoritar al unui startup românesc care produce soluții IT pentru reducerea pierderilor, fie prin combaterea furturilor, erorilor de la casele de marcat sau a ruperilor nedetectate de stoc, potrivit Profit.ro.

Compania franceză prezentă în România a preluat 55% din părțile sociale ale firmei Security Retail Technologies (SRT) de la fondatorul startup-ului, Marian Costin.

Restul de 45% revine HOLT CONCEPT SRL, companie deținută în mod egal de Marian și Roxana Costin, potrivit datelor de pe ListaFirme.ro. Aceasta a avut, în anul 2025, afaceri de 2,23 milioane de lei, un profit net de 3,38 milioane de lei și 2 salariați.

Marian Costin a fost, între 2019 și 2024, Country Manager pentru compania IT poloneză VIMANA, care lucrează cu clienți ca Auchan, Pizza Hut, Sephora, KFC sau Medicover. Tot în 2019, a fondat Holt Concept, care dezvoltă software pentru prevenirea pierderilor și creează soluții personalizate de inteligență artificială folosind hardware descentralizat și configurat la comandă, care a pus bazele pentru SRT.

În descrierea de pe LinkedIn, startup-ul este descris ca fiind un startup fondat în 2025 ca „joint venture între Auchan Retail România și un expert din industria de retail”, care oferă soluții software care ajută comercianții să monitorizeze tranzacțiile, să detecteze riscurile, să reducă contracția și să identifice oportunitățile de vânzare.

Grupul Auchan este prezent în România din anul 2006. Compania spune că are 7.000 de angajați, 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online. Aceasta a înregistrat, în anul 2024, o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,7 miliarde EUR.