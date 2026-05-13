Liceenii care vor la Științe Economice la UBB Cluj pot intra „cu 10” încă dinaintea Bac-ului. Concursul care aduce bonus la admitere are loc pe 16 mai

Elevii de liceu interesați de economie, business sau tehnologie pot obține un avantaj concret la admiterea la facultate încă din clasa a XI-a sau a XII-a. Pe 16 mai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai organizează a doua ediție din acest an a concursului Oeconomicus Napocensis, competiție care poate aduce participanților media 10 la admitere sau bonusuri aplicate la media finală, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Concursul se adresează elevilor și absolvenților de liceu care vor să urmeze studii economice și vine într-un context în care facultățile încearcă să atragă mai devreme viitorii candidați, inclusiv prin mecanisme integrate direct în procesul de admitere.

Pentru elevi, miza nu este doar testarea cunoștințelor înainte de Bacalaureat, ci și creșterea șanselor de admitere la una dintre cele mai mari facultăți de profil din România.

Cum poți intra la facultate înainte de admitere

Potrivit organizatorilor, 300 de elevi din clasa a XII-a și 50 din clasa a XI-a care obțin minimum nota 9 și se clasează pe primele poziții vor fi declarați admiși cu media 10 pentru anii universitari 2026-2027, respectiv 2027-2028.

Cei care nu intră în această categorie, dar obțin cel puțin nota 5, primesc o bonificație de 10% din nota concursului, care se adaugă la media de Bacalaureat. În plus, rezultatul la concurs devine criteriu principal de departajare în cazul mediilor egale la admitere.

Taxa de participare este de 300 de lei.

Răzvan V. Mustață, decanul FSEGA

„Organizăm acest concurs din 2014 și, la fiecare ediție, sute de elevi din clasele a XI-a și a XII-a ne trec pragul. Oeconomicus Napocensis se diferențiază prin modul în care este construit: nu vorbim doar despre o competiție, ci despre un mecanism integrat în admitere, care oferă beneficii concrete, precum posibilitatea obținerii mediei 10 sau bonusuri cuantificabile”, spune Răzvan V. Mustață, decanul FSEGA.

Economie, marketing, informatică și finanțe: ce probe au elevii

Oeconomicus Napocensis este structurat pe 13 secțiuni, în limbile română, maghiară și germană. Elevii sunt evaluați la discipline precum Economie, Matematică, Educație antreprenorială, Marketing, Contabilitate, Informatică, TIC sau Finanțe.

Evenimentul din 16 mai include și un târg educațional unde elevii și părinții pot vedea oferta academică a facultății, pot vizita campusul și pot discuta direct cu profesorii.

Potrivit FSEGA, la ediția din martie 2026 au participat elevi din mai multe județe ale țării, cele mai multe înscrieri venind din Transilvania.

„Nivelul de pregătire al participanților a fost unul ridicat, elevii demonstrând cunoștințe solide în domeniile evaluate și un interes real pentru oferta educațională a FSEGA, mulți dintre aceștia având deja în vedere o specializare”, afirmă Răzvan V. Mustață.

De ce contează pentru viitorii antreprenori și pentru piața muncii

Competiția vine într-un moment în care facultățile economice încearcă să își apropie mai devreme candidații interesați de business, tehnologie și antreprenoriat. Pentru liceenii care vor să intre în startup-uri, consultanță, finanțe sau marketing digital, familiarizarea timpurie cu mediul universitar și cu zona practică poate conta inclusiv în alegerea carierei.

FSEGA spune că pune accent inclusiv pe componenta aplicată, prin incubatorul de afaceri al facultății, programe Erasmus și parteneriate cu firme din mediul privat pentru stagii de practică și recrutare.

„La FSEGA construim un parcurs educațional integrat, gândit să formeze absolvenți competitivi și bine ancorați în realitățile economice actuale. Punem un accent constant pe adaptabilitate, dezvoltarea gândirii critice și a abilităților practice, astfel încât studenții noștri să fie pregătiți nu doar să înțeleagă schimbările din mediul de business, ci și să le valorifice în carierele lor”, mai spune Răzvan V. Mustață.

Una dintre cele mai mari facultăți de business din România

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor are aproximativ 9.000 de studenți și oferă programe de licență în cinci limbi. Printre cele mai căutate specializări în limba română se află Contabilitate și informatică de gestiune, Informatică economică, Marketing, Management, Finanțe și bănci sau Economie și afaceri internaționale.

Mai multe informații despre concurs și modelele de subiecte sunt disponibile pe site-ul oficial Oeconomicus Napocensis.




























