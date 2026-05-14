Cel mai valoros brand din lume este Google: 1.500 miliarde dolari. A bătut Apple, Microsoft, Amazon, în topul Kantar 2026

Google este cel mai valoros brand din lume, atingând pragul de 1.500 miliarde dolari, o creștere de 57% față de 2025, și depășind companii ca Apple, Microsoft și Amazon, potrivit topului realizat de compania de cercetare de piață Kantar și transmis, joi, StartupCafe.ro.

Accelerarea AI a produs una dintre cele mai profunde schimbări de până acum în valoarea brandurilor, ridicând la cel mai înalt nivel pragul de intrare în clasamentul Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Pentru Google, este prima dată în 8 ani când ajunge numărul 1 în top (ultima dată a fost în 2018), iar compania detronează Apple după 4 ani consecutivi în care a ocupat locul 1.

În cadrul acestei ediții, este prima dată când trei branduri au depășit simultan pragul de 1.000 miliarde dolari: Google (locul 1: 1.500 miliarde), Microsoft (locul 3: 1.100 miliarde) și Amazon (locul 4: 1.000 miliarde) s-au alăturat Apple (locul 2: 1.400 miliarde), care trecuse anul trecut pragul.

Evoluția Google a fost construită atent în jurul integrării Gemini în produsele existente, introducerii unor funcționalități de tip „agent” în căutare și investițiilor continue în centre de date.

Top 10 cele mai valoroase mărci globale 2026

Google – valoare de brand de 1.484,895 miliarde dolari Apple – 1.380,294 miliarde dolari Microsoft – 1.111,788 miliarde dolari Amazon – 1.022,820 miliarde dolari NVIDIA – 814,906 miliarde dolari Facebook – 366,624 miliarde dolari Instagram – 286,158 miliarde dolari Tencent – 251,551 miliarde dolari Oracle – 235,838 miliarde dolari McDonalds – 235,095 miliarde dolari

Un debut notabil în clasament anul acesta: Claude intră pentru prima dată în Top 100 global, pe poziția 27, cu o valoare a brandului de aproape 100 miliarde dolari (96,6 miliarde). În același timp, ChatGPT a înregistrat cea mai mare creștere anuală a valorii brandului: +285%; singurul brand din istorie cu o creștere mai mare în Top 100 a fost BlackBerry, cu +390% în 2008.

„Inteligența artificială accelerează creșterea. Dar a făcut și marketingul mai dificil. Specialiștii în marketing procesează mai multe semnale ca niciodată, deciziile trebuie luate mai rapid, iar ceea ce contează cu adevărat este mai puțin clar. Brandurile care au o performanță peste media pieței folosesc AI pentru a readuce judecata în sistem: pentru a identifica semnalele în care merită să ai încredere, pentru a conecta ceea ce fac oamenii cu decizii reale de business și pentru a acționa rapid și cu încredere. Într‑o piață atât de fragmentată, creșterea susținută vine din claritate”, a declarat Martin Guerrieria, Coordonatorul Kantar BrandZ.

Sursă: Kantar BrandZ 2026

O temă definitorie a raportului din acest an este creșterea continuă a prezenței globale a brandurilor asiatice, aproape un sfert (23) dintre brandurile din Top 100 provenind din această regiune.

În China, printre performerii cu cele mai puternice creșteri ale valorii brandului se numără: Agricultural Bank of China (+54%), Alibaba (+51%), ICBC (+49%), Xiaomi (+48%), Tencent (+45%) și Ping An (+41%). Tencent revine în Top 10, intrând pe poziția 8 cu o valoare a brandului de 251,6 miliarde dolari.

În același timp, brandurile europene din Top 100 global Kantar BrandZ au înregistrat, în medie, o creștere a valorii de 14% anul acesta. Ritmul este mai redus decât în cazul mărcilor din America de Nord, însă grupul european de mărci a avut mai puține scăderi - doar Louis Vuitton și Chanel au înregistrat un declin anual, pe fondul unor condiții de piață dificile. Și, deși Europa este percepută adesea ca fiind în urma sectorului tech din SUA, creșterea SAP (+6%), Siemens (+68%) și Booking.com (+33%) plasează Europa înaintea Asiei și a Americii de Nord în ceea ce privește creșterea medie a valorii brandului în rândul brandurilor de tehnologie (B2B și B2C) din Top 100.

„În România, presiunea pe marketeri arată la fel ca peste tot: mai multe semnale, mai puțin timp și un consumator care ia decizii în contexte tot mai influențate de AI. Concluzia din BrandZ Top 100 global de anul acesta este extrem de relevantă și pentru piața noastră: creșterea sustenabilă vine din claritate. Să știi ce semnale contează cu adevărat. Să elimini fricțiunile înainte ca AI-ul să le facă vizibile pentru toți. Și să construiești o diferențiere semnificativă și care să fie atât de bine ancorată în mintea oamenilor, încât să reziste și când algoritmul se schimbă”, a declarat Mădălin Vladu, Brand Lead Kantar România.

Branduri remarcabile pe sectoare

Îmbrăcăminte: Zara a devenit cel mai valoros brand de îmbrăcăminte din lume, depășind liderul de lungă durată Nike – o dovadă a capacității sale de a construi relevanță prin experiențe de cumpărare personalizate, susținute de AI.

Servicii financiare: Sectorul a înregistrat o creștere semnificativă, susținută de performanța solidă a băncilor tradiționale precum Chase și HSBC, care construiesc relații mai puternice cu consumatorii, bazate pe încredere.

Topul 100 Global a atins o valoare totală record a mărcii de 13.100 miliarde de dolari, o creștere de 22% față de anul trecut.

Kantar BrandZ este etalonul global în evaluarea valorii brandurilor, cuantificând contribuția brandului la performanța financiară a unei companii. Clasamentele anuale de evaluare a brandurilor, la nivel global și local, combină date financiare analizate riguros cu o cercetare amplă de măsurare a capitalului de brand (brand equity). Din 1998, BrandZ oferă liderilor de business insight‑uri despre construirea brandurilor, bazate pe interviuri cu 4,6 milioane de consumatori, pentru peste 22.000 de branduri, din 54 de piețe.

