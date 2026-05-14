TikTok lansează noi soluții pentru marketing și publicitate, cu inteligență artificială

TikTok anunță mai multe instrumente cu inteligență artificială, care pot fi folosite de branduri, companii și profesioniștii din marketing și publicitate, potrivit unui comunicat transmis joi, StartupCafe.ro.

Cele mai recente soluții lansate le permit advertiserilor să valorifice în mod organic funcția de descoperire de pe platformă, să maximizeze insight-urile oferite de AI pentru a acționa în momentul dintre descoperire și achiziție și să valorifice intenția consumatorilor prin planuri acționabile și măsurabile, spune compania.

„TikTok este locul în care milioane de oameni din întreaga lume se reunesc zilnic pentru a viziona și interacționa cu ceea ce au construit brandurile. Inovațiile de produs pe care le prezentăm astăzi ilustrează modul în care integrăm modele AI de top, având transparența și controlul la bază, pentru a permite specialiștilor în publicitate să execute strategii de marketing personalizate. Împreună, construim soluții publicitare care să ofere rezultate sigure și scalabile, contribuind la impactul global al afacerii” declară Isobel Sita Lumsden, Global Head of Business Marketing la TikTok.

TopReach Creative Sequencing permite advertiserilor să utilizeze ambele plasamente, TopView și TopFeed (reunite în TopReach), pentru a spune o poveste continuă, chiar în momentul în care utilizatorii deschid aplicația.

Branded Buzz permite colaborarea cu creatorii în campanii de amploare, generând milioane de vizualizări și conversații autentice, organice, care amplifică momentele cheie. Soluția oferă brandurilor instrumentele necesare pentru a produce sute de videoclipuri cu creatori în timp scurt, creând un impact organic pe platformă și asigurând o vizibilitate maximă.

Pentru a valorifica intenția creată de Branded Buzz, TikTok lansează Search Hubs, care poziționează paginile deținute de brand în partea de sus a rezultatelor căutării pe platformă, în momentele în care utilizatorii sunt cei mai receptivi să descopere, să învețe sau să cumpere.

Compania a mai lansat Creator AI Search în cadrul TikTok One, un nou instrument de descoperire care transformă modul în care brandurile și agențiile identifică creatori pe TikTok. Instrumentul funcționează prin interpretarea briefurilor de campanie și analiza profilurilor creatorilor de pe TikTok, oferind rapid o listă curatoriată de creatori relevanți pentru a deschide noi modalități de descoperire, mai rapide și mai eficiente, bazate pe AI.

Generare de video cu AI, bazată pe Seedance 2.0

Pentru a livra conținut creativ de calitate la scară largă, Dreamina Seedance 2.0, modelul AI video de ultimă generație al ByteDance, este acum integrat în TikTok Symphony, suita de instrumente creative AI a platformei. Acest model de generare video permite crearea unor materiale consistente și de înaltă calitate, fără ajustările manuale care încetinesc producția.

În plus, TikTok anunță Reference to Video, o nouă funcție de generare video în cadrul Symphony Creative Studio, care le permite advertiserilor să specifice exact ce imagini și produse își doresc în anumite momente ale clipului, oferind un control creativ deplin asupra conținutului generat prin AI.

Smart+ este soluția automatizată bazată pe AI care optimizează crearea campaniilor. Platforma introduce funcții noi, precum Auto Selection, care centralizează toate resursele creative, cum ar fi conținutul de la creatori, asset-uri de produs și conținuturi creative generate prin Symphony; și selectează automat formatul cu cele mai bune performanțe.

Totodată, Asset Manager este un hub centralizat de gestionare a activităților comerciale, care reunește cataloagele de produse, conexiunile de date și resursele creative ale advertiserilor, pentru a simplifica la maximum configurarea și lansarea campaniilor.

Mai mult, compania introduce și o funcție Summary bazată pe AI care analizează performanța campaniilor și oferă insight-uri detaliate și sugestii de optimizare acționabile.

De asemenea, platforma extinde GMV Max, o soluție dedicată TikTok Shop care automatizează crearea campaniilor și optimizarea bugetelor de publicitate. Aceasta vine cu noi funcții profesionale, concepute pentru a optimiza profitul și performanța, luând în calcul mai multe costuri ale sellerilor, cum ar fi costurile pentru afiliați, cupoanele și comisioanele, oferind advertiserilor o viziune mai clară asupra rentabilității investiției (ROI).

Pentru o viziune completă asupra performanței unui brand pe TikTok, platforma extinde TikTok Market Scope cu noi module: Industry Analysis, Ecommerce Insights și Creative Insights. Acestea oferă insight-uri aprofundate în cadrul industriilor specifice fiecărui advertiser, inclusiv contextul competitiv, comportamentul agregat de cumpărare al utilizatorilor și insight-uri creative, precum și o perspectivă clară asupra strategiilor care au generat cele mai bune rezultate pentru brandul și audiența fiecărui advertiser.

Transformarea atenției în acțiune prin experiențe pe platformă

Platforma se extinde cu noi experiențe publicitare pe platformă care transformă descoperirea în creștere reală de business, direct în cadrul TikTok, începând cu domeniile turism, divertisment și gaming. Aceste noi oportunități de reclame fac mai ușor pentru utilizatori să joace, să vizioneze și să rezerve jocurile, mini-seriile și destinațiile pe care le descoperă zilnic în feed-ul For You.

TikTok Growth Max este noua soluție publicitară care permite companiilor media și dezvoltatorilor de jocuri să ajungă la utilizatori prin experiențele de entertainment de pe platformă: Mini Series și Mini Games . Integrate direct în TikTok, aceste experiențe reprezintă locul unde oamenii descoperă, urmăresc, se joacă și achiziționează seriale episodice și jocuri, totul fără a părăsi aplicația . Acest lucru oferă brandurilor posibilitatea de a ajunge la audiențe implicate și de a crea noi oportunități comerciale;

este noua soluție publicitară care permite companiilor media și dezvoltatorilor de jocuri să ajungă la utilizatori prin experiențele de entertainment de pe platformă: . Integrate direct în TikTok, aceste experiențe reprezintă . Acest lucru oferă brandurilor posibilitatea de a ajunge la audiențe implicate și de a crea noi oportunități comerciale; TikTok GO Ads este noua soluție publicitară care permite advertiserilor din turism să ajungă la utilizatori cu intenție ridicată de cumpărare și să genereze acțiune, oferindu-le acestora posibilitatea de a descoperi și achiziționa următoarea lor aventură direct pe TikTok. TikTok GO este o experiență completă de descoperire și rezervare turistică, integrată direct în platformă, simplificând procesul de căutare și rezervare pentru hoteluri, atracții și destinații pe care comunitatea le descoperă zilnic pe TikTok.

Platforma introduce și TikTok Ads Model Context Protocol (MCP) Server, o nouă interfață carepermite dezvoltatorilor și advertiserilor să construiască agenți și instrumente AI direct în ecosistemul de Ads, facilitând dezvoltarea și gestionarea campaniilor publicitare fără intervenție manuală. De asemenea, anunță TikTok Ads Skills, un set de resurse esențiale care le permite dezvoltatorilor să își creeze propriile instrumente AI pe infrastructura existentă pentru a executa fluxuri de lucru cheie pentru advertiseri, cum ar fi crearea campaniilor, analiza performanței și a creativelor, descoperirea audienței și optimizarea bugetului, fără a fi nevoiți să pornească de la zero.