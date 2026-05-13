Crypto în aprilie 2026: Piața a crescut cu peste 8%, iar Bitcoin s-a apropiat de 80.000 dolari (analiză)

Piața de criptomonede a crescut cu 8,3% în aprilie 2026, ajungând la valoarea totală de 2.600 miliarde dolari, iar Bitcoin-ul s-a apropiat de pragul de 80.000 dolari, impulsionat de o presune puternică asupra celor care pariaseră pe scăderea prețului, un „short squeeze”, arată o analiză Binance transmisă, miercuri, StartupCafe.ro.

Luna trecută, Bitcoin a avut o urcare de 12,1%, cea mai mare creștere procentuală într-o singură lună din aprilie anul trecut.

Grafic 1: Capitalizarea lunară a pieței crypto a crescut cu peste 8% în aprilie. Sursă: CoinGecko, Binance Research

Grafic 2: Performanța lunară a prețurilor pentru cele mai mari 10 monede în funcție de capitalizarea de piață. Sursă: TradingView, Binance Research

Contextul macroeconomic a fost unul tensionat: oprirea temporară a operațiunilor militare între SUA și Iran a adus o oarecare ușurare, dar războiul continuă și crește riscurile de stagflație (creștere economică slabă combinată cu inflație ridicată).

Prețul petrolului Brent a depășit 110 dolari pe baril, deoarece Strâmtoarea Hormuz a rămas închisă. În ciuda acestor vești negative, piețele activelor tradiționale au atins noi maxime istorice, iar Bitcoin cea mai bună performanță lunară din ultimul an.

Astfel, Binance Research consideră că piețele au evaluat războiul ca pe un zgomot de fundal permanent, nu ca pe o amenințare imediată care să oprească creșterea.

Intrările de capital și sentimentul pieței

Intrările de capital în ETF-urile Bitcoin s-au dublat față de luna trecută, ceea ce arată un interes crescut din partea investitorilor instituționali. În aprilie, aceste ETF-uri au atras aproximativ 1,97 miliarde de dolari, de la aproximativ 1,2 miliarde de dolari în luna martie.

Totuși, sentimentul general al pieței a rămas în zona neutră, întrucât indicele Fear & Greed se află în zona neutră, la 41 de puncte de bază.

Luna aprilie a adus vești importante pentru BTC: Kevin Warsh a câștigat votul Comisiei Bancare a Senatului, ceea ce duce, cel mai probabil, la dispariția dot-plot-ului din iunie, un grafic trimestrial publicat de FED care prezintă prognoza pe rata dobânzii pe termen lung.

Aceste schimbări creează un climat de incertitudine mai mare decât în trecut. Paradoxal, acest lucru poate face ca narațiunea Bitcoin, activ independent de guverne și bănci centrale, să devină și mai atractivă pentru investitori.

Produse financiare noi în aprilie

Perpetual futures pre-IPO

La finalul lunii aprilie au apărut noi produse financiare (perpetual futures) care permit parierea pe companii încă nelistate la bursă (pre-IPO). Printre cele mai importante, se numără SpaceX, OpenAI și Anthropic. Deși volumul este încă mic față de piețele tradiționale, aceste instrumente deschid accesul investitorilor obișnuiți (segmentul de comerț) la companii private, direct pe blockchain.

Împrumuturi de tip „Vault” în DeFi

Această metodă de împrumut a crescut spectaculos, ajungând să reprezinte 24% din totalul împrumuturilor din DeFi, de la aproape zero. Popularitatea vine din trei motive principale:

Strategii avansate de „looping” (folosirea banilor împrumutați pentru a genera mai mult randament).

(folosirea banilor împrumutați pentru a genera mai mult randament). Interfețe simple și curate care ascund complexitatea din spate („DeFi Mullet”).

care ascund complexitatea din spate („DeFi Mullet”). Preferința instituțiilor pentru control mai mare și setări personalizate de risc (ceea ce piețele tradiționale de împrumut nu oferă).

Raportul Binance Research arată o piață crypto rezilientă, care a reușit să crească într-un context geopolitic tensionat și cu prețuri ridicate la energie. Bitcoin își consolidează rolul de activ „suveran independent”, în timp ce DeFi continuă să inoveze și vine cu noi produse financiare.