Ursus lansează apă carbonatată cu vitamine sau minerale, fără bere

Sursă: Ursus Breweries

Cel mai mare producător de bere din România, Ursus Breweries, lansează prima băutură funcțională din portofoliu, extinzând brandul Cooler dincolo de bere cu două sortimente de apă carbonatată cu vitamine sau minerale, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cooler Focus și Cooler Hydrate pot fi savurate în orice moment al zilei, pentru un plus de concentrare sau hidratare. Acestea răspund nevoilor noii generații de consumatori activi, dinamici și conectați la un stil de viață urban, transmite producătorul.

„Prin lansarea apelor carbonatate Cooler facem un pas important pe un teritoriu nou și venim în întâmpinarea noilor nevoi ale consumatorilor noștri, adaptate stilului lor de viață. Vorbim despre oameni cu un stil de viață activ, care își doresc produse adaptate ritmului lor de zi cu zi. Cooler Focus este potrivit pentru momentele în care au nevoie de mai multă concentrare — la job, la studiu sau în pregătirea examenelor, în timp ce Cooler Hydrate răspunde nevoii de răcorire și hidratare asociate unui stil de viață activ, fiind o alegere potrivită pentru cei în continuă mișcare sau care practică sport. Inovația este o zonă în care Ursus Breweries investește constant, pentru a rămâne aproape de consumatori și lideri într-o piață în continuă evoluție. Credem că aceste două produse se vor integra natural în rutina consumatorilor, pe care îi vom surprinde cu ce este mai bun din ambele lumi: gustul delicios și carbonatarea de la sucuri și vitaminele sau mineralele de la apele funcționale”, a declarat Anca Călugărițoiu, Head of New Categories la Ursus Breweries.

Băutura are la bază apă carbogazoasă, fără conținut de bere.

Cooler Focus este o apă carbonatată cu gust de afine, care conține vitamina B6 și cafeină, fiind gândită pentru acele momente în care consumatorii își doresc să rămână concentrați, conectați și energizați, iar Cooler Hydrate, cu gust de lime și mentă, conține electroliți și a fost dezvoltată pentru momentele în care nevoia principală este hidratarea, dar și răcorirea.

Odată cu această lansare, Ursus Breweries face un pas strategic important în extinderea portofoliului său și deschide un nou teritoriu de creștere pentru brandul Cooler, intrând pentru prima dată în istoria companiei în zona băuturilor funcționale și a apelor aromatizate. Inițiativa se înscrie în strategia pe termen lung a companiei de a crește ponderea sortimentelor fără alcool la 20% din portofoliul său de produse, spune compania.

Sortimentele noi sunt produse în România, iar de luna aceasta, sunt disponibile în magazinele din toată țara.

Ursus Breweries este cel mai mare producător de bere din România, fiind liderul pieței de bere. Mărcile din portofoliul Ursus Breweries sunt: URSUS, Timișoreana, Ciucaș, Peroni Nastro Azzurro, Kozel, Azuga, Pilsner Urquell, Asahi Super Dry. În prezent, Ursus Breweries deține 3 fabrici de bere: în Brașov, Buzău și Timișoara și o mini-facilitate de producție în Cluj-Napoca. Ursus Breweries face parte din Asahi Europe & International.

