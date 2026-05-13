Chiriile s-au scumpit cu 43,78% în ultimul an, în România. Prețurile medii în București și alte orașe mari (INS, Storia)

Proprietarii care fac un ban din închirieri de locuințe n-au stat cu mâinile în sân în fața scumpirilor din ultima perioadă și a creșterilor de taxe și impozite din România și au mărit și ei chiriile, după cum arată statisticile INS. Sunt disponibile și date legate de chiriile medii cerute de proprietari pe platforma de imobiliare Storia, în București și alte orașe mari din România.

Miercuri, 13 mai 2026, Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. La aceste scumpiri au contribuit mai ales creșterile de prețuri la locuințele de închiriat.

Chiriile au fost mai mari în aprilie 2026 cu 43,78% față de aprilie 2025, cu 34,79% față de decembrie 2025 și cu 33,5% față de martie 2026, conform datelor INS.

Reamintim că Guvernul a luat o serie de măsuri cu efect direct asupra pieței imobiliare: majorarea TVA la apartamentele noi de la 9% la 21% și creșterea impozitelor locale pe proprietate.

Chiriile medii în București

Platforma de anunțuri imobiliare Storia a compunicat și ea, miercuri, cam ce prețuri cer proprietarii la închirierea locuințelor pe termen lung, în București:

Sectorul 1 rămâne zona cea mai scumpă, cu chirii medii de 450 de euro pentru garsoniere, 690 euro pentru apartamentele cu două camere și 1.100 de euro pentru apartamentele cu trei camere. Comparativ cu anul trecut, Sectorul 1 a înregistrat scăderi pe segmentul apartamentelor mai mari (-3% pentru două camere și -8% pentru trei camere), conform Storia.

Sectorul 3 a înregistrat niveluri de 399 euro pentru garsoniere, 550 de euro pentru apartamentele cu două camere și 700 de euro pentru cele cu trei camere, cu o creștere de aproximativ 5% pe segmentul garsonierelor față de anul trecut.

În Sectorul 5 , chiriile medii s-au situat la 390 de euro pentru garsoniere, 550 de euro pentru apartamentele cu două camere și 650 de euro pentru cele cu trei camere, cu o creștere de până la 11% pe segmentul garsonierelor și de 7% pentru apartamentele cu trei camere.

În țară, orașele cu cele mai scumpe chirii din anunțurile de pe Storia sunt următoarele:

Cluj-Napoca . În martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 575 de euro, în scădere cu 3%. Apartamentele cu trei camere s-au menținut la 700 de euro. Comparativ cu luna anterioară (martie 2026), cele mai vizibile ajustări din aprilie au fost pe segmentul apartamentelor cu două camere, unde prețurile au scăzut cu 4%.

În Brașov , chiriile au rămas la un nivel ridicat, deși evoluția a fost mixtă. Garsonierele s-au închiriat cu 358 de euro, în creștere cu 2% față de anul trecut, însă în ușoară scădere față de luna anterioară (-1%). Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro, fără variații anuale, dar cu o ajustare lunară de minus 4% pe segmentul locuințelor cu două camere.

Orașele românești cu cele mai mici chirii cerute de proprietari pe platforma Storia sunt: