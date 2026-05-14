Selly, parteneriat cu eMAG în proiectele NIBIRU și Beach, Please! – Beneficii pentru abonații Genius

Gigantul de comerț online eMAG anunță un parteneriat strategic cu Beach, Please! și NIBIRU, prin care abonații Genius vor putea intra mai ușor în stațiune și, respectiv, în festival, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În perioada 8–12 iulie 2026, membrii Genius care dețin un bilet valid la festivalul Beach, Please! și au activat beneficiul în platforma eMAG vor putea beneficia de o poartă dedicată care permite accesul mai rapid în festival.

Pentru utilizarea beneficiului, participanții trebuie să prezinte atât biletul valid de acces în festival, cât și dovada activării beneficiului din contul Genius, disponibilă în pagina de parteneri.

De asemenea, în perioada 16 iulie – 30 august 2026, abonații vor beneficia de acces gratuit pe promenada NIBIRU – The Walk până la ora 19:00, pe baza unui cont Genius activ și a activării beneficiului în platformă.

Beneficiul oferit prin Genius este valabil pentru o singură persoană și nu include acces în zone speciale sau categorii premium. După ora 19:00, accesul se realizează conform condițiilor standard ale locației.

Parteneriatul vine într-un moment în care apetitul tinerilor pentru experiențe și entertainment este în continuă creștere, spune compania.

Datele eMAG arată că numărul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care au accesat platforma în primele trei luni ale anului a crescut cu 64% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, categoria console de gaming a înregistrat o creștere de +76,7% de la an la an, pe fondul interesului tot mai mare pentru experiențe interactive și digitale.

„Parteneriatul cu Beach, Please! și NIBIRU, unele dintre cele mai relevante proiecte de live entertainment din România, reflectă direcția în care vedem că evoluează așteptările noii generații de consumatori: experiențe memorabile, accesibile și integrate firesc în stilul lor de viață. Prin Genius, ne dorim să oferim mai mult decât beneficii de shopping și să fim prezenți în momentele care contează pentru clienții noștri, de la festivaluri și divertisment, până la experiențe care creează conexiuni și amintiri. Vedem un potențial important în această colaborare și credem că astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea unei noi culturi de lifestyle și entertainment în România”, a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer eMAG.