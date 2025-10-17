REPORTAJ VIDEO Cum văd firmele din România piața muncii, ce joburi sunt disponibile și ce planuri au în legătură cu directiva europeană privind transparența salarială

Zilele acestea, pe 17 și 18 octombrie 2025, cei care își caută un job pot aplica la unul dintre cele 7.000 de locuri de muncă disponibile de la peste 80 de companii la un târg de profil, în București. StartupCafe.ro a fost prezentă la eveniment, unde a discutat cu o parte dintre firme despre piața muncii din România, posturile disponibile, dar și cum țin pasul cu așteptările candidaților, cu inteligența artificială și cu directiva europeană pentru transparentizarea salariilor, care va intra în vigoare de anul viitor.

La târgul Angajatori de TOP București, sunt prezente firme și companii din domenii ca IT, comerț, industrie, finanțe - bănci, consultanță, medical, alimentație și altele, toate având oportunități profesionale, de la internship-uri și stagii de practică la poziții entry, middle și senior level.

Printre firmele cu care am discutat, se numără spitalul Memorial, aflat pentru prima dată la un astfel de târg de oferte de muncă.

„Pentru noi este prima oară când participăm la acest târg, este și pentru noi o experiență și avem așteptări mari, sperăm să devenim și mai vizibili pe piața muncii”, a spus o reprezentantă pentru StartupCafe.ro.

Oamenii se pot angaja pe diverse roluri ce țin de medicină, asistență medicală, personal auxiliar, dar și pe partea de call center, birouri, marketing, social media, resurse umane, financiar-contabil și altele. O reprezentantă a echipei de recrutări din cadrul spitalului a spus, într-un interviu, că piața muncii actuală nu mai este „la fel de dinamică”: „Observ o oarecare reținere și o dorință a angajațiilor să-și mențină locurile de muncă, probabil datorită instabilității economice, politice”.

În schimb, o reprezentantă a firmei Siemens Energy spune că piața muncii a fost „foarte dinamică”, fapt care a determinat regândirea bugetelor de la an la an. Compania germană, prezentă în România, a venit la târgul de joburi cu oferte pentru posturi în zona de inginerie, lanț de aprovizionare, finanțe și IT. Aceeași persoană a spus că firma încearcă să „țină pasul cu piața” și că oferta de joburi legate de inteligența artificială este în creștere.

Aceeași inteligență artificială este atât o oportunitate pentru apariția unor noi joburi, cât și o amenințare pentru anumite industrii, conform spuselor unui reprezentant al Telus Digital, companie prezentă la târg.

Pe de o parte, firma are anumite joburi care au legătură cu AI, deși nu în România, iar pe de altă parte, piața muncii din țară a avut de suferit în urma creșterii inteligenței artificiale, în special zona de IT, care a suferit „un ușor regres”, conform spuselor reprezentantului firmei canadiene, prezentă în România.

Cum văd companiile directiva de transparentizare a salariilor din 2026

Noua directivă europeană privind transparentizarea salariilor va fi pusă în aplicare începând cu a doua jumătate a anului 2026, în urma căreia companiile vor fi obligate să publice salariul în anunțurile de angajare. Majoritatea firmelor cu care StartupCafe.ro a discutat în cadrul târgului știau despre noua directivă, iar unele dintre ele chiar au început să exploreze moduri de aplicare a acesteia.

Firma de inginerie și IT Akkodis, parte din grupul francezo-elvețian Adecco, spune că este la curent cu noua directivă.

„Începem și noi să ne dăm seama cum vor funcționa lucrurile și în ce manieră se pot posta astfel de lucruri, dar este clar că noi toți va trebui să mergem după această lege”, a spus o reprezentantă a echipei de recrutare Akkodis.

Totodată, compania Veeam Software spune că deja a stabilit intervalele salariale care vor fi postate pe site.

„Suntem de părere că ne ajută să punem intervalele, nu sume fixe, pentru că la noi depind aceste intervale și de limbile străine pe care le vorbești. Deja am implementat beneficiile, sunt puse deja pe site, sunt detaliate, deci ar urma să mai trecem doar sumele respective”, a transmis o reprezentantă Veeam într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

Echipa de recrutări a spitalului Memorial spune că această transparență salarială este „o noutate care va avea un impact. Va fi un mic cutremur în interiorul companiilor” și că firma încearcă să găsească „cea mai echilibrată și etică soluție de implementare”.