Regiunea București-Ilfov, campioană la anunțurile de angajare pe OLX. Cele mai căutate joburi în 2025

În 2025, firmele din București-Ilfov au publicat peste 161.000 de anunțuri de angajare pe OLX, de aproape cinci ori mai mult decât al doilea județ din clasament.

Capitala a funcționat ca principal motor de angajare, concentrând oportunități din comerț, servicii, logistică și joburi administrative, conform raportului.

Județe precum Cluj, Brașov, Constanța și Iași formează un al doilea pol de activitate, dar la o distanță considerabilă față de Capitală, potrivit celei de-a X-a ediții a raportului OLX Job Index.

Competiția pentru joburi variază pe regiuni: în timp ce în Covasna și Harghita un anunț atrage în medie 6 aplicări, în Iași și Dolj numărul ajunge la 29, respectiv 28 de candidați per job, indiciu al unei piețe locale tensionate, cu opțiuni limitate pentru candidați, conform platformei online.

Cele mai căutate joburi în 2025

Deși în 2025 numărul ofertelor de muncă din segmentul blue-collar (lucrătorii care prestează munci fizice, manuale) a înregistrat o scădere moderată față de 2024, industria și transporturile continuă să reprezinte aproximativ 81% din totalul posturilor disponibile.

Șoferii, lucrătorii din producție, depozite și logistică rămân printre cele mai căutate categorii de joburi, cu un volum ridicat de aplicări.

În 2025, cele mai multe anunțuri de angajare au fost înregistrate în următoarele domenii:

Lucrători producție – depozit – logistică: 170.277 anunțuri

170.277 anunțuri Șoferi – servicii auto – curierat: 78.556 anunțuri

78.556 anunțuri Personal hotelier – restaurant: 47.556 anunțuri

Trenduri în muncă: „Nu vorbim despre o oprire a angajărilor, ci despre o schimbare de abordare”

Datele centralizate de OLX arată că în 2025 au fost publicate aproximativ 484.000 de anunțuri de angajare pe platformă, cu 14% mai puține decât în 2024. Paradoxal, numărul de aplicări a crescut cu 19%, ajungând la peste 8 milioane, ceea ce înseamnă că fiecare job atrage acum, în medie, 17 candidați, cu 42% mai mult decât anul trecut, când media era de 12 aplicări per anunț.

Procesele de selecție devin mai structurate și focusate pe competențe esențiale, eficiență și adaptabilitate, pe fondul digitalizării și al adoptării tehnologiilor AI. Toate acestea desenează o piață a muncii mai matură, pregătită să răspundă exigențelor atât ale angajatorilor, cât și ale candidaților.

„Datele din Indexul OLX arată clar că nu vorbim despre o oprire a angajărilor, ci despre o schimbare de abordare. Companiile continuă să recruteze, însă sunt mai atente la rolurile pe care le deschid, iar candidații resimt o competiție mai mare. Piața muncii a intrat într-o etapă de maturizare, în care deciziile sunt mai bine cântărite de ambele părți” spune Vladimir Desliu, Head of Jobs Category, OLX România.

Salarii: diferențe mari între domenii

Datele din OLX Job Index arată că piața muncii din România rămâne puternic polarizată din punct de vedere salarial, cu diferențe semnificative între domenii și tipuri de activitate. În 2025, cele mai mari salarii continuă să fie oferite în sectoarele care presupun un nivel ridicat de specializare, competențe tehnice avansate sau responsabilitate crescută.

Cele mai bine plătite domenii în 2025 sunt:

Tehnologia informației – salariu mediu net de 11.810 lei;

Transporturile aeriene – 10.739 lei;

Extracția petrolului și a gazelor naturale – 10.706 lei;

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului – 10.651 lei;

Activitățile de editare – 10.209 lei.

La polul opus, se află domenii în care salariile rămân apropiate de nivelul minim, în special în industriile intensive în forță de muncă:

Fabricarea mobilei – 3.907 lei;

Tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea încălțămintei – 3.886 lei;

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 3.465 lei;

Hoteluri și restaurante – 3.396 lei.

În acest context, salariul minim joacă un rol esențial în dinamica pieței muncii. La finalul anului 2025, Guvernul a anunțat majorarea salariului minim brut de la 4.050 lei la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026, măsură care va afecta aproximativ 1,8 milioane de angajați. Creșterea are un impact direct în sectoare precum producția, logistica, transporturile sau HoReCa, unde o parte semnificativă a joburilor se situează la nivelul salariului minim sau imediat peste acesta.

Schimbările din 2026. Ce se anunță

Începând cu 2026, directiva europeană privind transparența salarială va impune companiilor să comunice nivelurile salariale încă din etapa de recrutare și să realizeze raportări periodice privind diferențele de salarizare. Această schimbare va transforma fundamental procesul de angajare, crescând transparența și puterea de negociere a candidaților.

Pentru anul în curs, studiul indică o piață a muncii competitivă și selectivă, cu accent pe eficiență operațională și pe rolurile esențiale. Capacitatea companiilor de a atrage, integra și menține forța de muncă - inclusiv cea internațională - va deveni un factor critic de succes, într-un context în care cererea de personal continuă să depășească oferta internă disponibilă.

Printre altele, raportul mai arată că în 2025, deficitul de personal a determinat angajatorii români să apeleze masiv la forță de muncă din state non-UE. În primele 11 luni ale anului, numărul cetățenilor non-UE cu drept de ședere în scop de angajare a ajuns la 145.372, în creștere cu 46% față de aceeași perioadă din 2024. Nepalul a devenit principalul furnizor de forță de muncă, cu peste 50.600 de cetățeni angajați în România.

Principalele domenii afectate de lipsa de personal includ: curierat (26.275 poziții vacante), manipulant mărfuri (20.912), construcții (20.484) și comerț (16.246), conform datelor Ministerului Muncii.