Răspunsurile date de ChatGPT (OpenAI) citează Grokipedia, „copia” Wikipedia a lui Elon Musk

Inteligența artificială dezvoltată de OpenAI, ChatGPT, a citat platforma companiei lui Elon Musk, Grokipedia, care ar fi preluat articole Wikipedia dar cu tendințe conservatoare, arată un test al The Guardian, citată de TechCrunch.

Publicația britanică a pus la test inteligența artificială cu un set de întrebări, la care ChatGPT a citat Grokipedia de 9 ori în răspunsuri.

Compania xAI a lansat Grokipedia în octombrie ca o alternativă „mai puțin părtinitoare” la Wikipedia, cu materiale care păreau preluate de la cunoscuta enciclopedie online, dar cu referințe la informații combătute de mișcarea politică MAGA (Make America Great Again) eliminate sau susținând că materialele pornografice au contribuit la criza SIDA și oferind „justificări ideologice” pentru sclavie.

ChatGPT nu a citat platforma lui Musk pentru întrebările legate de anumite subiecte, cum ar fi cel despre 6 ianuarie 2021 sau epidemia de HIV/SIDA, dar a citat în cazul subiectelor mai obscure și anterior demontate de publicația care a realizat testul.

OpenAI a transmis pentru Guardian că „robotul” cu inteligență artificială „își propune să se bazeze pe o gamă largă de surse și puncte de vedere disponibile public”.

„Aplicăm filtre de siguranță pentru a reduce riscul apariției de linkuri asociate cu daune de gravitate ridicată, iar ChatGPT arată clar care surse au informat un răspuns prin citări”, a mai spus compania.

Elon Musk și Sam Altman, alături de OpenAI, sunt implicați în mai multe procese de-a lungul mai multor ani, confruntându-se în instanță pentru un presupus monopol asupra pieței de inteligență artificială, statutul de companie pentru profit al OpenAI și altele.