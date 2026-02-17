„Raiul evazioniștilor”. Rețea specializată în îngroparea firmelor cu datorii din România, descoperită de Recorder

Jurnaliștii de la Recorder au publicat marți o nouă investigație care scoate la iveală mecanismul prin care o rețea specializată în „îngroparea” firmelor cu datorii le oferă patronilor o cale rapidă de a scăpa de responsabilitate.

Business-ul, care se prezintă sub numele de Uzina Firmelor, își face reclamă prin clipuri video pe rețelele sociale, unde promite că serviciul pe care îl oferă este „legal, rapid și confidențial”.

Firmele cu datorii sunt transferate pe numele unor persoane vulnerabile, adesea fără adăpost, care nu pot fi trase la răspundere, în timp ce adevărații patroni se retrag oficial și scapă de orice obligație, susțin jurnaliștii Alex Nedea și Gabriel Nicolae.

„Schema este posibilă pentru că legile par făcute în favoarea infractorilor, iar statul a tolerat ani la rând acest mod de operare fără să intervină”, scriu ei.

Uzina Firmelor se prezintă pe propriul site ca un business cu 20 de ani de experiență, care ar fi ajutat peste 3.000 de firme și susține că poate rezolva chiar și companii cu datorii de până la 100 de miliarde de euro. Liderul rețelei „a mai fost în trecut inculpat pentru evaziune fiscală și delapidare, însă dosarul se află în prag de prescriere după ce a fost tergiversat timp de aproape zece ani”, mai arată Recorder.

