Reacția patronatului hotelierilor, după explozia dronei marine de la Constanța: „Ne punem întrebări legate de posibilitatea repetării unor asemenea incidente”

Patronii de hoteluri de pe Litoral sunt îngrijorați după explozia dronei marine ucrainene de la Constanța, de vineri, iar mai departe atât hotelierii, cât și turiștii își pun „întrebări legate de posibilitatea repetării unor asemenea incidente”, a declarat Corina Martin, președinta Patronatului RESTO Constanța și vicepreședinta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), într-un punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Reprezentanta patronilor de hoteluri a precizat că, în urma incidentului, „pentru câteva minute, au fost evacuați turiștii de pe plaje - așa cum se și impune și se și întâmplă în orice situație de urgență - în cazul evenimentelor ce pot pune în pericol siguranța cetățenilor, dar nu au existat și nu există evacuări de turiști din hoteluri”.

Reamintim că, vineri, o dronă marină marină ucraineană a explodat în Portul Constanța, fără să fie înregistrate victime. Alte trei drone s-au autodetonat în largul Mării Negre și în afara portului, potrivit HotNews.ro.

Redăm declarația completă a Corinei Martin, președinta Patronatului RESTO Constanța și vicepreședinta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR):

„Cu privire la situația raportată astăzi de ISU pe Litoralul românesc, facem precizarea că, pentru câteva minute, au fost evacuați turiștii de pe plaje - așa cum se și impune și se și întâmplă în orice situație de urgență - în cazul evenimentelor ce pot pune în pericol siguranța cetățenilor, dar nu au existat și nu există evacuări de turiști din hoteluri.

La nivelul industriei ospitalității de pe Litoral și din România, suntem îngrijorați să fim afectați de asemenea evenimente - cu care noi nu ne-am mai confruntat până acum -, iar atât noi, cât și turiștii care au făcut rezervări deja pentru weekenduri și vacanțe pe Litoral, dar și cei care aveau în plan să își rezerve o viitoare vacanță, ne punem întrebări legate de posibilitatea repetării unor asemenea incidente.

Cu toate acestea, așa după cum știm și știe orice cetățean al planetei, orice se poate întâmpla, oricând, oriunde - ceea ce nu înseamnă, însă, că ne oprim cursul firesc al vieții, deciziile normale de familie sau individuale, alegerile de vacanță etc.

La urma urmei, ceea ce știm sigur este că NU avem situație de război în România și ne punem încrederea în instituțiile statului român pentru a monitoriza și preîntâmpina orice situații ce ar risca să pună siguranța noastră, a tuturor, în pericol.

Între timp, ne continuăm activitatea și eforturile, ca antreprenori responsabili, care știu că au afaceri de susținut, chirii și salarii de achitat către personalul angajat, taxe de plătit către stat și o abordare de rezistență și de determinare de menținut - într-un an în care avem deja mari dificultăți și o presiune fiscală severă, în condițiile în care înregistrăm o scădere masivă a puterii de cumpărare și a consumului, iar vacanțele și călătoriile se află în primele locuri pe lista de cheltuieli ce riscă să fie reduse în bugetul fiecărei familii”.