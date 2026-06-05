Noi titluri de stat Tezaur 2026 cu dobânzi neimpozabile pentru deponenți, începând din 8 iunie 2026 – anunț ANAF

Românii care au ceva bani puși deoparte și nu au alte oportunități de investiții au posibilitatea să pună bani la o nouă sesiune a programului de titluri de stat Tezaur, cu dobanzi neimpozabile, care începe în data de 8 iunie 2026, după cum a anunțat, vineri, ANAF Ialomița.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii, persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii, că începând de luni, 8 iunie 2026, până vineri, 3 iulie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,25%, 6,80% și, respectiv, 7,25%, disponibile doar pentru lei.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată și pot fi cumpărate în următoarele perioade, astfel:

Între 08 iunie – 01 iulie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

Între 08 iunie 2026 – 02 iulie 2026, online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt:

deschiderea unui cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată; subscrierea titlurilor de stat TEZAUR; viramentul sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.

Între 08 iunie 2026 – 03 iulie 2026, de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 08 iunie 2026 – 02 iulie 2026 în mediul urban și 08 iunie 2026 – 01 iulie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

ANAF Ialomița subliniază că veniturile obținute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile, iar dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans, iar un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Totodată, investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website-ul C.N. Poșta Română S.A.

Începând cu luna martie 2025, cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.

Consultă ghidul oficial Tezaur.