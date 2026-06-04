Asociația Română de Relații Publice și-a ales noua conducere. Jurnalistul Răzvan Mitroi se alătură Consiliului Director

Asociația Română de Relații Publice (ARRP) și-a desemnat noul Consiliu Director în cadrul Adunării Generale desfășurate pe 3 iunie 2026, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Membrii organizației au ales echipa de conducere care va coordona activitatea asociației în următorii doi ani.

Noul Consiliu Director ARRP 2026-2028

Președinte

Viorica Roșca – Corporate Affairs Manager, FIBRAN România

Vicepreședinți

Alexandra Mihăilescu – Managing Partner, BDR Associates / Hill&Knowlton Partner / WPP

Managing Partner, BDR Associates / Hill&Knowlton Partner / WPP Ruxandra Mateescu – Managing Director, Axios PR & Public Affairs

Managing Director, Axios PR & Public Affairs Cătălin Hosu – General Manager, COMM360

General Manager, COMM360 Răzvan Mitroi – jurnalist, consultant de comunicare și PR, membru al Chartered Institute of Public Relations (CIPR), Marea Britanie

Noua echipă de conducere reunește profesioniști cu experiență în domeniile Relațiilor Publice, Public Affairs și comunicării strategice și își propune să consolideze rolul asociației ca voce relevantă a industriei de comunicare din România.

„Într-o perioadă în care încrederea publică este pusă la încercare de volumul tot mai mare de dezinformare și conținut manipulator, profesioniștii în comunicare au o responsabilitate esențială. Ne propunem să consolidăm rolul ARRP ca platformă de dialog, expertiză și bune practici, să susținem dezvoltarea profesiei și să contribuim activ la creșterea rezilienței societății în fața fenomenului dezinformării. Împreună cu noua echipă, vom continua proiectele care au consacrat asociația și vom dezvolta inițiative relevante pentru viitorul industriei”, a declarat Viorica Roșca, președinta ARRP.

În mandatul 2026–2028, ARRP va continua să își consolideze rolul de platformă profesională pentru industria de comunicare și relații publice din România. Direcțiile urmărite vizează extinderea comunității profesionale reprezentate de asociație, continuarea inițiativelor dedicate combaterii dezinformării și fenomenului fake news, obiectiv strategic asumat încă din 2018, dezvoltarea parteneriatelor regionale cu organizații de profil și apropierea de mediul academic, prin proiecte care susțin formarea noilor generații de comunicatori.

Totodată, ARRP își reafirmă angajamentul față de comunitatea internațională a profesioniștilor în comunicare prin afilierea la International Communications Consultancy Organisation (ICCO), cea mai importantă organizație globală a agențiilor de relații publice, care reunește 41 de asociații naționale din 81 de țări.

În martie 2026, vicepreședinta ARRP, Alexandra Mihăilescu, a prezentat în cadrul Summitului European al ICCO concluziile documentului de poziție al ARRP „Cum construim încrederea în era dezinformării”, incluzând un studiu de caz referitor la anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024.

În cadrul aceleiași Adunări Generale a fost reconfirmat și Juriul de Onoare al ARRP, avându-l ca președinte pe Prof. univ. dr. Dumitru Borțun, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA.

Membrii aleși ai Juriului de Onoare sunt:

Dr. Liviu Mureșan – Președinte Eurodefense România

Președinte Eurodefense România Cătălina Rousseau – CEO, BDR Associates / Hill+Knowlton Strategies / WPP

CEO, BDR Associates / Hill+Knowlton Strategies / WPP Gabriel Pâslaru – Director General, Perfect Ltd., fost președinte ARRP

Director General, Perfect Ltd., fost președinte ARRP Corneliu Cojocaru – Consultant Senior independent

Consultant Senior independent Andreea Pleșa – Public Affairs Senior Director, Novo Nordisk România

Fondată în 1995, Asociația Română de Relații Publice (ARRP) are misiunea de a reprezenta și dezvolta comunitatea profesioniștilor în comunicare din România. Organizația reunește atât specialiști care au contribuit la construirea profesiei în România, cât și noi generații de practicieni. Din 2012, ARRP și-a extins baza de membri, incluzând companii, agenții și departamente de comunicare, pentru a consolida reprezentativitatea și impactul industriei la nivel național.