Explozia dronei de la Constanța: Federația Patronatelor din Turismul Românesc „solicită ca operatorii economici să fie informați rapid atunci când apar situații care pot afecta activitatea stațiunilor”

În urma exploziei unei drone marine ucrainene la Constanța, Federația Patronatelor din Turismul Românesc „solicită ca operatorii economici să fie informați rapid atunci când apar situații care pot afecta activitatea stațiunilor”.

La solicitarea StartupCafe, președintele FPTR, Dragoș Răducan, a transmis un punct de vedere privind incidentul de la Constanța.

Reamintim că, vineri, o dronă marină marină ucraineană a explodat în Portul Constanța, fără să fie înregistrate victime. Alte trei drone s-au autodetonat în largul Mării Negre și în afara portului, potrivit HotNews.ro.

„Federația Patronatelor din Turismul Românesc urmărește cu atenție situația generată de incidentul produs în Portul Constanța, unde, potrivit informațiilor comunicate public de autoritățile române, o dronă maritimă s-a autodetonat fără a produce victime. Din perspectiva FPTR, acest incident trebuie tratat cu seriozitate, dar nu trebuie transformat într-un motiv de panică și nici exploatat mediatic împotriva litoralului românesc. Este firesc ca presa să întrebe, turiștii să caute explicații, iar operatorii economici să fie preocupați, însă nu este corect ca, în lipsa unor date care să confirme un pericol generalizat, întreg litoralul românesc să fie împins în zona panicii”, a menționat federația patronală.

StartupCafe: Ce impact se prefigurează asupra turismului românesc în urma incidentului menționat?

FPTR: În acest moment, impactul imediat asupra turismului românesc este mai degrabă unul de percepție decât unul economic direct. Din informațiile primite până acum de la operatorii economici din turism, nu există un val de panică în rândul turiștilor și nu se constată anulări ale rezervărilor.

Oamenii sunt atenți, pun întrebări și vor să știe ce se întâmplă, ceea ce este firesc într-un context regional complicat, dar nu vorbim despre turiști care fug de litoral, despre hoteluri golite sau despre rezervări anulate în lanț. Ceea ce poate afecta turismul nu este doar incidentul în sine, ci felul în care acesta poate fi amplificat, scos din context și transformat într-o sursă de teamă publică.

În turism, încrederea este esențială, iar un incident izolat poate produce efecte economice dacă este prezentat ca și cum ar descrie întreaga realitate a litoralului românesc. De aceea, este important ca situația să fie explicată corect, cu calm și cu respect față de turiști și față de operatorii economici.

StartupCafe: Având în vedere starea de incertitudine, credeți că turiștii vor fi mai reticenți să vină pe litoralul românesc, și pe viitor?

FPTR: Turiștii nu sunt reticenți față de litoralul românesc, ci vor să știe, simplu și clar, dacă pot veni în siguranță la mare. Românii sunt atenți la orice informație care privește siguranța familiei, dar nu își vor anula vacanța așteptată luni întregi dacă autoritățile confirmă limpede că situația este sub control.

Trebuie să păstrăm proporțiile. Nu este prima dată când Marea Neagră aduce în apropierea litoralului obiecte periculoase, inclusiv mine marine purtate de curenți, care în anii trecuți au fost identificate și neutralizate de autorități. Acele episoade au fost tratate cu seriozitate, dar nu au oprit sezonul estival și nu au alungat turiștii de la mare.

Și experiența altor destinații turistice arată că, inclusiv după incidente mult mai grave, unele soldate cu victime, turismul nu a fost compromis acolo unde situația a fost ținută sub control, oamenii au primit răspunsuri clare, iar autoritățile au arătat că își fac treaba. Prin comparație, incidentul de la Constanța, așa cum a fost comunicat până acum, nu a produs victime și nu trebuie transformat într-un argument pentru descurajarea vacanțelor pe litoralul românesc.

StartupCafe: Ce mesaj aveți pentru turiști?

FPTR: Mesajul FPTR pentru turiști este unul de calm si înțelegere. Este firesc ca oamenii care se pregătesc să plece în vacanță, de la sute de kilometri, mai ales împreună cu familia, să fie atenți la siguranța lor și să își dorească informații sigure înainte de a porni la drum.

În același timp, o vacanță așteptată luni întregi nu trebuie anulată din cauza unui titlu alarmist, a unei postări scrise în grabă sau a unei speculații rostogolite fără verificare. Cea mai firească atitudine este ca turiștii să păstreze legătura cu unitatea unde au rezervarea, să urmărească informațiile confirmate de autorități și să ia decizii echilibrate, în funcție de fapte, nu sub presiunea unei panici create artificial.

Hotelierii, agențiile de turism, administratorii de plaje, restaurantele și ceilalți prestatori discută cu turiștii, răspund întrebărilor, urmăresc evoluția situației și transmit mai departe informațiile confirmate pe care le au la dispoziție. Nimeni din turism nu are interesul să ascundă riscuri sau să minimalizeze siguranța oamenilor, pentru că o vacanță nu poate fi reușită dacă turistul nu se simte protejat, ascultat și respectat.

StartupCafe: Ce așteptări aveți de la autoritățile române?

FPTR: FPTR așteaptă de la autoritățile române să comunice limpede ce măsuri au fost luate, dacă mai există riscuri pentru populație și turiști, ce zone sunt vizate și ce zone nu sunt vizate. România se află în vecinătatea unui război, iar oamenii înțeleg acest lucru, dar tocmai de aceea statul român trebuie să arate că supraveghează, intervine și își protejează cetățenii.

Într-un astfel de context, nu sunt suficiente doar intervențiile tehnice, oricât de importante sunt ele. Este nevoie și de răspunsuri date la timp, pe înțelesul tuturor, fără formule reci și fără explicații întârziate. Dacă situația este sub control, acest lucru trebuie spus clar; dacă apar riscuri reale, ele trebuie comunicate fără întârziere.

De asemenea, FPTR solicită ca operatorii economici din turism să fie informați rapid atunci când apar situații care pot afecta activitatea stațiunilor, accesul la plaje, circulația turiștilor sau funcționarea unităților de cazare. Hotelierii și agențiile sunt cei care răspund direct turiștilor, iar pentru a răspunde corect au nevoie de informații clare, nu de fragmente aflate din presă sau din rețele sociale.

StartupCafe: Ce aveți de adăugat?

FPTR: Litoralul românesc rămâne una dintre cele mai importante destinații de vacanță pentru români. Incidentul din Portul Constanța trebuie lămurit complet, iar siguranța oamenilor trebuie să rămână prioritatea absolută. În același timp, acest episod nu trebuie folosit pentru a speria turiștii, pentru a descuraja rezervările sau pentru a construi, artificial, imaginea unei destinații nesigure.

Presa are un rol esențial într-un asemenea moment. A relata incidentul este firesc, a cere explicații este necesar, a verifica reacția statului este sănătos, dar a sugera, direct sau indirect, că litoralul românesc trebuie evitat, fără ca autoritățile să fi confirmat o asemenea situație, poate produce o pagubă reală unei industrii care trăiește din încrederea oamenilor.