„Avem proiecte cu totul finalizat și încă n-au oamenii” – provocările firmelor care accesează fonduri europene PTJ și trebuie să facă angajări

Firmele românești care accesează fonduri europene prin programul de Tranziție Justă, menit să reducă impactul închiderii industriilor poluante, se confruntă cu provocări în a găsi lucrătorii pe care trebuie să-i angajeze pentru a îndeplini condițiile cerute de finanțator, a explicat consultantul Răzvan Gălățan, într-un webinar pe StartupCafe.ro.

România are la dispoziție 2,5 miliarde de euro prin Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027, din care 70% de la Uniunea Europeană și 30% de la bugetul de stat. UE finanțează acest program românesc prin Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), implementat prin gestiune partajată, în cadrul general al Politicii de Coeziune (principala politică a UE de reducere a disparităților regionale și de abordare a schimbărilor structurale din UE).

Prin acest program, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) accesează fonduri europene de la 50.000 de euro până la 8 milioane de euro, prin mai multe apeluri de proiecte, care au fost lansate în cele 6 județe eligibile: Gorj, Dolj, Galați, Hunedoara, Prahova și Mureș, plus Valea Jiului.

De la 1 noiembrie s-au redeschis două dintre apelurile de proiecte pentru IMM, pentru investiții în județul Mureș și în Valea Jiului. Se depun proiecte până în februarie.

Anterior, sute de IMM-uri au accesat fonduri europene prin alte apeluri de proiecte, iar acum sunt în implementare.

Dar atât în faza de realizare a proiectului, cât și în faza de implementare, antreprenorii se confruntă cu unele provocări.

Răzvan Gălățan, director executiv al firmei Goodwill Consulting, specializată în accesare de finanțări nerambursabile, a enumerat principalele provocări în faza de realizare și depunere a proiectelor:

Obținerea avizului de mediu. „Cea mai importantă depinde și de tipologia proiectului. Dacă vorbim de un proiect cu construcții, automat vorbim de studiul de fezabilitate, vorbim de document final de la Mediu. Și aici trag atenția, vorbim de document final de la Mediu.Pentru că la Mediu, de obicei, dacă în proiect cu construcții luăm o decizie a etapei inițiale, după care trebuie să trecem prin niște pași, să intrăm într-o ședință. Zece zile trebuie să stea decizia finală pe site-ul celor de la Mediu și doar după aia primim decizia etapei de încadrare. Este un proces care este destul de time-consuming. Adică ocupă destul de mult timp”.

Și în faza de implementare, IMM-urile se confruntă cu unele provocări:

Modificări succesive în documentația Ministerului Proiectelor Europene. „Am întâlnit o provocare mare, aceea că suntem pe la Instrucțiunea 21 și s-au tot modificat lucrurile”.

„Deci au fost și sunt niște provocări cu care ne luptăm zi de zi, dar încercăm să-i ajutăm pe oameni să treacă cu bine peste ele”, a conchis consultantul.

De menționat că în cadrul proiectelor din Programul Tranziție Justă, angajările necesare trebuie efectuate respectând anumite condiții, în cooperare cu Agențiile județene de ocupare a forței de muncă.

Urmărește webinarul PTJ-IMM: