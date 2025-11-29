Programul Băncii Transilvania de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2025

Unitățile Băncii Transilvania vor funcționa după un program special de Sfântul Andrei (duminică, 30 noiembrie 2025) și Ziua Națională a României (luni, 1 decembrie 2025), a anunțat BT pe blogul său.
Clienții care au nevoie pot merge la agențiile BT din centrele comerciale, între orele 12:00 și 18:00.
Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale.
Pentru a economisi timp și pentru a avea prioritate, clienții se pot programa online și pot alege un interval orar pentru vizita la bancă.
Ce operațiuni se pot face face la BT, în programul special:
- Emitere card, reemitere card, resetare PIN, refuz la plată, modificare limite de tranzacții cu cardul, blocare card, activare/modificare BT24 și NEO, SMS Alert
- Scoring și preluări documentații pentru credite
- Preluare instrumente de debit în vederea decontării
- Extrase de cont
Se pot realiza operațiuni și la bancomatele BT Express Plus:
- Verifici soldul contului
- Depui | retragi numerar
- Schimbi valută
- Îți activezi cardul și administrezi PIN-ul
Pentru #bankingladistanță există soluțiile BT online:
- BT Pay
- BT Go
- BT Pay Web
- BT Visual Help
- Raul – pentru contul tău de firmă, direct pe Whatsapp
Detalii contact
Call Center: 0264308028