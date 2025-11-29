Skip to content

Programul Băncii Transilvania de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2025

program BT 1 Decembrie 2025
program BT 1 Decembrie 2025

Unitățile Băncii Transilvania vor funcționa după un program special de Sfântul Andrei (duminică, 30 noiembrie 2025) și Ziua Națională a României (luni, 1 decembrie 2025), a anunțat BT pe blogul său.

Clienții care au nevoie pot merge la agențiile BT din centrele comercialeîntre orele 12:00 și 18:00.

Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale.

Pentru a economisi timp și pentru a avea prioritate, clienții se pot programa online și pot alege un interval orar pentru vizita la bancă.

Ce operațiuni se pot face face la BT, în programul special:

  • Emitere card, reemitere card, resetare PIN, refuz la plată, modificare limite de tranzacții cu cardul, blocare card, activare/modificare BT24 și NEO, SMS Alert
  • Scoring și preluări documentații pentru credite
  • Preluare instrumente de debit în vederea decontării
  • Extrase de cont

Se pot realiza operațiuni și la bancomatele BT Express Plus:

  • Verifici soldul contului
  • Depui | retragi numerar
  • Schimbi valută
  • Îți activezi cardul și administrezi PIN-ul

Pentru #bankingladistanță există soluțiile BT online:

Detalii contact

Call Center: 0264308028

contact@bancatransilvania.ro

Finanțări

euro-bani-ceas-

Granturi digitalizare PNRR: Prelungirea termenelor de implementare la ONG și IMM. Ordinele MIPE 5774/2025 și 5521/2025

euro-bani-dreamstime

Noi fonduri europene în România: Perioada de accesare a celor 165 milioane EUR pentru brutării, făbricuțe de bere sau de lactate și pentru alte afaceri în producția de alimente. Ghidul oficial și lista codurilor CAEN eligibile DR-23

Grupul Banca Transilvania ajunge la 800.000 de participanți la fondurile de pensii din Pilonul 2 și 3, în urma achiziției BRD Pensii

clepsidra bai euro

Ministrul Finanțelor: „Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene” pentru România