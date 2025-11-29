Programul Băncii Transilvania de Sfântul Andrei și 1 Decembrie 2025

Unitățile Băncii Transilvania vor funcționa după un program special de Sfântul Andrei (duminică, 30 noiembrie 2025) și Ziua Națională a României (luni, 1 decembrie 2025), a anunțat BT pe blogul său.

Clienții care au nevoie pot merge la agențiile BT din centrele comerciale, între orele 12:00 și 18:00.

Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale.

Pentru a economisi timp și pentru a avea prioritate, clienții se pot programa online și pot alege un interval orar pentru vizita la bancă.

Ce operațiuni se pot face face la BT, în programul special:

Emitere card, reemitere card, resetare PIN, refuz la plată, modificare limite de tranzacții cu cardul, blocare card, activare/modificare BT24 și NEO, SMS Alert

Scoring și preluări documentații pentru credite

Preluare instrumente de debit în vederea decontării

Extrase de cont

Se pot realiza operațiuni și la bancomatele BT Express Plus:

Verifici soldul contului

Depui | retragi numerar

retragi numerar Schimbi valută

Îți activezi cardul și administrezi PIN-ul

Pentru #bankingladistanță există soluțiile BT online:

Detalii contact

Call Center: 0264308028

contact@bancatransilvania.ro