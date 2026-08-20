Cris-Tim vrea să cumpere firme de pe piețele de mezeluri și mâncare preparată

Cris-Tim, companie românească din sectorul alimentar, controlată de familia Timiș, intenționează că cumpere o serie de firme care activează pe piețele de mezeluri și mâncare preparată.

„Pentru perioada 2025–2030, Cris-Tim derulează un program de investiții în valoare de 890 milioane de lei, din care 768 milioane de lei sunt alocate segmentului de mezeluri și 121 milioane de lei segmentului de ready-meals și altor obiective investiționale. Dincolo de obiectivele de creștere organică, compania intenționează, în anii următori, să identifice ținte de fuziuni și achiziții pentru a-și consolida poziția competitivă pe piețele de mezeluri și ready-meals, precum și pentru a-și diversifica portofoliul de produse”, a precizat, joi, firma, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cris-Tim Family Holding S.A. raportează venituri de 567,4 milioane de lei pentru primele 6 luni ale anului 2026, în creștere cu 6% față de anul precedent.

Performanța a fost susținută de creșterea continuă a segmentului principal de business al companiei, mezelurile, care a avansat cu 7% față de anul precedent, până la 503,6 milioane de lei, în timp ce segmentul ready-meals a generat venituri de 55,7 milioane de lei, în scădere cu 2% față de anul precedent.

Profitabilitatea a continuat să crească într-un ritm semnificativ mai accelerat decât veniturile, EBITDA majorându-se cu 28% comparativ cu anul anterior, până la 110,7 milioane de lei, iar profitul net a înregistrat un avans de 34% față de semestrul I din 2025, până la 63,6 milioane de lei.

„Ceea ce îmi oferă cea mai mare încredere nu este doar performanța financiară, ci și răspunsul pieței la inovațiile noastre. În doar câteva luni, două dintre cele mai noi produse ale noastre – Grătărescu și Durdulii, cel din urmă lansat sub brandul Matache Măcelaru – au devenit rapid printre alegerile preferate ale consumatorilor în categoriile lor. Faptul că produse noi rezonează atât de rapid cu consumatorii reprezintă cea mai importantă validare a capacității noastre de a inova constant și de a anticipa tendințele pieței. Inovația a fost întotdeauna în centrul dezvoltării Cris-Tim și va rămâne unul dintre principalii factori care vor susține creșterea noastră viitoare. Pe măsură ce continuăm să investim în cel mai mare program de dezvoltare din istoria noastră, ambiția noastră rămâne clară: să ne consolidăm poziția de lider de piață prin produse pe care consumatorii și le doresc cu adevărat, construind în același timp un business mai puternic și mai eficient”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding.

Brandul Cris-Tim a rămas principalul pilon al segmentului, generând venituri de 348,6 milioane de lei, în creștere cu 4% față de anul precedent. Matache Măcelaru a înregistrat o performanță solidă, veniturile avansând cu 24% comparativ cu anul anterior, până la 77,8 milioane de lei, reflectând interesul tot mai mare al consumatorilor pentru produse tradiționale și premium, precum și extinderea prezenței brandului în rețelele de retail modern. Celelalte branduri din portofoliul de mezeluri au generat 77,2 milioane de lei, în creștere cu 9% față de anul precedent, evoluție susținută atât de dinamica pozitivă a brandurilor companiei, cât și de cea a producției private label.

„Din perspectivă operațională, cea mai importantă evoluție din prima jumătate a anului 2026 a fost îmbunătățirea eficienței bazei noastre de costuri, în timp ce activitatea a continuat să crească. Cheltuielile cu materiile prime, consumabilele și mărfurile au scăzut cu peste 6%, în pofida vânzărilor mai ridicate, ponderea acestora în venituri reducându-se de la 56,8% la 50,2%. Această evoluție reflectă nu numai condițiile favorabile de piață, ci și impactul optimizării achizițiilor, al gestionării furnizorilor, al eficienței producției și al unui mix de produse mai bun. În același timp, am continuat să investim în oamenii, brandurile și capacitățile noastre de producție. Prin urmare, îmbunătățirea profitabilității rezultă din performanța întregii platforme operaționale, nu dintr-un singur element”, a adăugat Răzvan Furtună, CFO al Cris-Tim Family Holding.