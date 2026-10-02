Producătorul român Cris-Tim face o nouă achiziție: Cumpără rivalii Via Trend și Snack 4U

Cris-Tim, companie românească din sectorul alimentar, controlată de familia Timiș, a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a semnat un acord pentru achiziția integrală a Via Trend Ready Meals SRL și a filialei deținute de aceasta, Snack 4U Concept SRL, unul dintre cei mai mari producători de sandvișuri din România.

Finalizarea tranzacției este estimată până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, sub rezerva îndeplinirii condițiilor rămase pentru finalizare.

Achiziția va extinde avansul Cris-Tim pe segmentul de mâncăruri gata preparate (ready meals). Via Trend este principalul competitor al companiei pe acest segment, având un nivel comparabil al veniturilor și un portofoliu de produse similar, în timp ce Snack 4U este unul dintre cei mai mari producători de sandvișuri din România.

Cele două companii produc atât produse sub branduri proprii, cât și produse marcă privată pentru lanțuri internaționale de retail din întreaga țară, sandvișurile fiind distribuite și prin canalele HoReCa și retail tradițional. Portofoliul lor de branduri include Daniela’s, Paparude și Snack 4U.

„Semnarea acestui acord reprezintă un pas important în implementarea strategiei de creștere pe care am prezentat-o investitorilor la momentul IPO-ului. Această achiziție ne va consolida semnificativ poziția de lider pe segmentul de ready meals și va crea noi oportunități în segmentul sandvișurilor. Vedem un potențial considerabil în această categorie, care a înregistrat constant creșteri anuale de două cifre, și ne așteptăm ca factorii care susțin cererea să rămână puternici. Pe măsură ce puterea de cumpărare a consumatorilor români se apropie de nivelurile europene, considerăm că aceștia se vor orienta tot mai mult către produse proaspete, practice, gata de consum sau gata de gătit, care oferă varietate, simplifică pregătirea meselor de zi cu zi și răspund așteptărilor privind calitatea, valoarea nutrițională și beneficiile funcționale. De asemenea, așteptăm cu bucurie să le urăm bun venit în echipa Cris-Tim celor 380 de noi colegi, odată cu finalizarea tranzacției. Experiența lor va avea un rol important în următoarea etapă de creștere, în care vom lucra împreună pentru a dezvolta produse noi și a ridica standardele la nivelul întregii categorii”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding.

Sandvișurile reprezintă o categorie strategică pe care Cris-Tim a analizat-o în ultimii ani, mai ales că djea produce o parte dintre ingredientele utilizate în rețetele de sandvișuri.

„Împreună cu rețeaua națională de distribuție a Cris-Tim, această integrare va susține dezvoltarea de produse noi, o disponibilitate mai largă a produselor și o eficiență mai mare la nivelul întregului lanț de aprovizionare”, se mai arată în comunicat.

Via Trend și Snack 4U operează trei unități de producție, dintre care două în proprietate și una închiriată, situate în Moara Domnească, județul Ilfov, Pietroasele, județul Buzău, și București. Acestea includ o unitate modernă, construită recent, cu o suprafață de producție de aproximativ 8.000 de metri pătrați. „Alături de operațiunile existente ale Cris-Tim în segmentul de ready meals, desfășurate în două locații, această infrastructură creează oportunități semnificative de optimizare a producției”, transmite compania.

După finalizarea tranzacției, Cris-Tim are ca obiectiv pe termen scurt să consolideze volumele cumulate de producție de mâncăruri gata preparate și sandvișuri în cel mult două locații.

„Achiziția creează, de asemenea, oportunitatea de a implementa mai eficient planurile de extindere ale Cris-Tim. Planul de investiții prezentat la momentul IPO-ului includea aproximativ 100 milioane de lei pentru o nouă fabrică de mâncăruri gata preparate, care urma să includă și capacități pentru dezvoltarea categoriei de sandvișuri. Unitatea inclusă în tranzacție are dimensiuni comparabile cu cea avută în vedere de Cris-Tim, ceea ce permite companiei să atingă aceste obiective prin utilizarea infrastructurii existente. În consecință, Cris-Tim se așteaptă să revizuiască semnificativ investiția planificată pentru acest proiect, evitând duplicarea infrastructurii de producție și alocând capitalul mai eficient”, mai transmite compania.

Pe baza evaluării orientative, la nivel agregat, realizate de conducere asupra informațiilor financiare cumulate ale Via Trend și Snack 4U pentru perioada 2023–2025, cifra de afaceri anuală medie ajustată s-a ridicat la aproximativ 143 milioane de lei, EBITDA anuală medie la 21 milioane de lei, iar profitul net anual mediu la 9 milioane de lei, cu o marjă EBITDA de aproximativ 14,5%.

Aceste valori reprezintă estimări neauditate și se bazează pe informații financiare istorice întocmite în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate, cu ajustări preliminare menite să aproximeze o bază IFRS. Acestea nu au fost verificate în mod independent și nu reprezintă rezultate obținute pe baza unui set complet de situații financiare întocmite în conformitate cu IFRS. Valorile ilustrează dimensiunea istorică și profitabilitatea companiilor achiziționate și nu reprezintă o prognoză privind contribuția lor viitoare la rezultatele Cris-Tim.

În baza acordului semnat cu Brainfly Ltd., Cris-Tim va achiziționa direct 100% din Via Trend și, prin intermediul Via Trend, indirect 100% din Snack 4U. Tranzacția a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Cris-Tim și a primit atât autorizarea Consiliului Concurenței din România, cât și autorizarea necesară în cadrul procedurii de examinare a investițiilor.

Având în vedere calendarul estimat de finalizare a tranzacției, țintele de venituri și profitabilitate ale Cris-Tim pentru 2026 rămân neschimbate. După finalizarea achiziției, compania intenționează să absoarbă Via Trend și Snack 4U prin fuziune, sub rezerva obținerii aprobărilor corporative relevante și a îndeplinirii procedurilor legale aplicabile.

Cris-Tim este o companie antreprenorială românească fondată în 1992, listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul CFH. Compania deține brandurile de mezeluri Cris-Tim, Matache Măcelaru’, Alpina, Obrăjori și Csárdás și brandul de ready-meals Bunătăți. Brandurile sale se regăsesc pe rafturile celor 13 rețele mari de retail care operează în România, precum și în peste 15.000 de magazine tradiționale. Compania operează, totodată, o rețea de 17 magazine proprii și exportă produse în 15 țări europene.

Cris-Tim Family Holding este în prezent una dintre cele mai mari companii care operează în sectorul agroalimentar din România. Compania operează trei fabrici cu o capacitate cumulată de 215 tone/zi, principala fabrică operată de Cris-Tim fiind cea de la Filipeștii de Pădure, cu o arie de producție de 50.000 de mp și o capacitate tehnologică de 165 tone de produse pe zi. De asemenea, compania deține o fabrică în Măgureni și una în București, fiecare având o capacitate individuală de 25 tone/zi.