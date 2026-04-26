Producător român de drone militare: Suntem nevoiți să mergem în Ucraina, să le putem testa

Companiile private care produc drone militare se confruntă cu restricții legale în testarea unor aparate de zbor în Europa, a explicat antreprenorul român Bogdan Ochiană, fondator al producătorului de drone Orbotix, care a fost nevoit să meargă în Ucraina pentru a putea face teste.

Ochiană a fost, vineri, la un eveniment organizat la București de fondul românesc de investiții Underline Ventures, alături de acceleratorul NATO pentru startup-uri, DIANA.

Fondatorul Orbotix a explicat că principalul său produs este o dronă destinată sectorului apărării, care operează în mediu contestat (denied environment), în care conexiunea radio dintre aparatul de zbor și operator este bruiată.

Din acest motiv, atunci când testează dronele, Orbotix are nevoie să bruieze semnalul prin tehnici de jamming (blocarea conexiunii) sau spoofing (preluarea ostilă a comenzii dronei), pentru a reproduce mediul din zonele de război.

Problema este că în Europa este ilegal să facă astfel de teste cu dronele, spune el.

„În ceea ce privește testarea, în afară de problemele relativ birocratice, pentru o companie de apărare este ilegal să mă duc să fac jamming sau spoofing. Închipuiți-vă că produsul nostru principal este o dronă care zboară în mediu contestat (denied environment). Trebuie să testăm, pe cât posibil, dar este ilegal să faci asta în Europa. Prin urmare, trebuie să așteptăm luni întregi pentru a participa la exerciții NATO sau să mergem în Ucraina, unde le putem testa”, a spus Bogdan Ochiană.

El a fondat startup-ul de drone în anul 2023, alături de un cofondator, Sebastian Straube, și urmează să deschidă o mică fabrică la Brașov. Originar din Galați, Bogdan Ochiană a studiat și a lucrat în SUA, iar apoi și-a lansat propriile afaceri, mai întâi în software.

„Am în continuare o companie de software. Este cea de-a doua mea firmă, după ce primul meu startup a eșuat lamentabil. Cel de-al doilea a fost relativ de succes: avem 200 de oameni și venituri de 20 de milioane EUR. În urmă cu 4 ani, m-am retras din companie și am instalat un consiliu de administrație. Voiam să fac altceva și totul a început în același timp cu războiul din Ucraina, așa că am decis să fac o firmă deep tech de apărare, deci habar nu aveam ce să fac”, a povestit el cum a lansat Orbotix.

Compania, cu sediul central în Polonia și prezență în România și Spania, a anunțat, anul trecut, că a obținut o finanțare de capital de risc de 6,5 milioane EUR, condusă de fondul investiții BVVC Fund, cu participarea Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings.