Probleme la SME Eco-Tech 2026: Atenție la valoarea investiției și la alte greșeli”. „În perioada imediat următoare, vor fi transmise notificările”

Unii dintre antreprenorii români care au aplicat la finanțările din programul SME Eco-Tech 2026, susținut din fonduri elvețiene, au făcut erori legate de valoarea minimă a investiției și de alte aspecte și riscă să piardă ajutorul, avertizează, vineri, Ministerul Economiei, explicând cum trebuie procedat.

Vorbim despre programul SME Eco-Tech, program care are un buget total de 288 milioane lei, pentru firme micro, mici și mijlocii din toată România. „În perioada imediat următoare, vor fi transmise notificările de acceptare de principiu, de respingere sau de clarificare, după caz”, a avertizat, vineri, 10 iulie 2026, Ministerul Economiei.

În context, Ministerul Economiei a expus următoarele probleme constatate în lista firmelor aplicante:

1. Valoarea minimă eligibilă a investiției

„Având în vedere faptul că la această dată, 10.07.2026, există aplicanți care NU au respectat, în formularele de înscriere depuse, toate condițiile specificate clar în procedura de implementare a măsurii de sprijin cu privire la valoarea minimă eligibilă a investiției în raport cu valoarea minimă de cofinanțare (credit), venim în sprijinul întreprinderilor interesate cu următoarele precizări:

Procentul de cofinanțare asumat și introdus de către aplicant la rubrica ”Informații cerere” din platforma electronică (https://sme-ecotech.gov.ro) va conduce la calculul automat pe fiecare linie de cheltuială din planul de cheltuieli a valorilor de grant și a valorilor de credit determinând astfel respectarea procentului atât pe liniile completate, cât și pe totalul calculat automat. În cazul în care aplicantul nu a realizat un calcul preliminar corect al sumelor solicitate în raport cu procentul asumat, aplicația afișează mesaje de eroare/avertizare.

Mai jos regăsiți un exemplu de calcul corect matematic la o valoare minimă eligibilă a investiției de 668.100 lei, un procent minim asumat de 60% cofinanțare și o valoare maximă a grantului de 267.240 lei.

Precizăm faptul că pentru ofertele care nu sunt exprimate în LEI, conversia valorilor înscrise în planul de cheltuieli se realizează la cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea procedurii de implementare, respectiv 23 iunie 2025”.

2. Achiziția de baterii

„În ceea ce privește proiectele de investiții care includ exclusiv baterii/sisteme de stocare a energiei regenerabile, acestea NU sunt eligibile pentru finanțare, având în vedere următoarele considerente:

O baterie electrică este o soluție de stocare a energiei electrice și, în mod independent, NU poate fi asimilată categoriei sistemelor/echipamentelor/tehnologiilor sau soluțiilor care au capacitatea de a genera energie regenerabilă, precum sistemele fotovoltaice, surselor eoliene sau altor exemple din procedura de implementare a programului. Totodată, o baterie electrică nu poate fi considerată, în sine, nici echipament digital/tehnologie/soluție/sistem/aplicație cu impact asupra economisirii de resurse, în accepțiunea programului SME EcoTech. În conformitate cu prevederile art. 4.1 alin. (1) lit. a) din Procedura de implementare, echipamentul/tehnologia/soluția/sistemul pentru care se solicită finanțare trebuie să aibă capacitatea de a genera energie regenerabilă utilizată în activitatea economică pentru care solicită finanțare. Bateriile de stocare independente nu generează energie, ci doar stochează energia produsă de alte sisteme și o furnizează ulterior pentru consum.

În concluzie, bateriile de stocare NU sunt eligibile la finanțare dacă reprezintă o cheltuială distinctă, independentă de un sistem complet de generare a energiei, cum ar fi un sistem fotovoltaic sau o instalație eoliană”.

3. Codul CAEN

Avertizare condiții specifice privind codul CAEN pentru care se solicită finanțarea:

Conform prevederilor art. 3.2, lit. h) din procedura de implementare a Programului (versiunea consolidată la data de 08.07.2026), întreprinderile care solicită finanțare ”trebuie să desfășoare o activitate principală autorizată într-unul din sectoarele eligibile. Codul CAEN Rev. 3 sau echivalent CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este cod CAEN principal cel puțin de la data de 01.01.2022 și este autorizat la momentul înscrierii în program. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN, reprezentând codul CAEN principal”.

Programul vizează sprijinirea întreprinderilor specializate pe o activitate principală care a ajuns într-o etapă avansată de scalare și necesită un sprijin financiar suplimentar pentru trecerea la un nivel competitiv superior, prin realizarea unor investiții în tehnologii digitale și verzi, care să genereze reducerea costurilor, economisirea de resurse și/sau ecologizarea activității (economie circulară).

Prin urmare, condiția de vechime, precum și continuitatea în activitatea principală (specializată) este un criteriu necesar a fi îndeplinit de societățile solicitante, iar schimbarea activității principale după data de 01.01.2022 nu mai asigură îndeplinirea acestui criteriu.

Recomandările Ministerului Economiei:

„Pentru a evita riscul respingerii cererii de finanțare, recomandăm tuturor solicitanților ca, înainte de înscrierea în program, să parcurgă cu atenție procedura de implementare a programului publicată pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Anexele la procedură se regăsesc aici.

Toate informațiile referitoare la Programul SME Eco-Tech, precum și manualele de creare cont utilizator și cel de depunere a cererii de finanțare pot fi consultate accesând link-ul

https://economie.gov.ro/programul-sme-eco-tech/.

De asemenea, având în vedere că, în perioada imediat următoare, vor fi transmise notificările de acceptare de principiu, de respingere sau de clarificare, după caz, rugăm toți aplicanții să își verifice periodic contul de utilizator din aplicație, precum și adresa de corespondență electronică (e-mail) completată la înscriere în formularele transmise”.

Sub 200 de firme înscrise la finanțare

Din 26 mai 2026 și până vineri, 10 iulie 2026, la ora transmiterii știrii, erau depuse doar 193 de cereri de finanțare, în condițiile în care programul își propune să finanțeze 800 de firme românești.

Ministerul Economiei a prelungit sesiunea de înscrieri până pe 24 iulie 2026, ora 20:00, în sistemul electronic oficial. Aceasta a fost prima prelungire, dar se mai poate prelungi sesiunea. „Termenul poate fi prelungit până la epuizarea fondurilor disponibile”, a precizat MEDAT.

Programul SME Eco-Tech este finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2). Bugetul total al programului este de 288.843.072 lei (54 milioane CHF), din care 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.

Sprijinul financiar acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Categoriile de investiții finanțate includ:

echipamente de generare a energiei regenerabile — panouri fotovoltaice, eoliene, pompe de căldură, instalații geotermale;

tehnologii de colectare, reciclare și reutilizare a deșeurilor;

sisteme digitale de eficiență energetică și monitorizare a resurselor;

pachet digital — site, echipamente IT, softuri, semnătură electronică;

alte echipamente tehnologice necesare activității de producție.

Condiție obligatorie: minimum 40% din cheltuielile eligibile ale fiecărui proiect trebuie să fie reprezentate de investiții în echipamente verzi sau digitale.

Fiecare beneficiar se angajează să creeze cel puțin un loc de muncă pe perioadă nedeterminată și să mențină activitatea și numărul de angajați pe toată durata programului, până la 31 mai 2029.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Manualul de utilizare a etapei de creare profil și identificare electronică

Manualul de utilizare a etapei pentru depunerea cererii de finanțare

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):