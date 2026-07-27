Înscrieri 2026: Finanțări și mentorat pentru startup-uri românești, într-o nouă cohortă Vest Ventures

Startup-urile românești se pot înscrie la cohorta a doua a acceleratorului de afaceri Vest Ventures, care sprijină cu finanțări și mentorat echipele promițătoare, care vor să investească în județele regiunii de dezvoltare Vest.

Înscrierile la Vest Ventures se fac AICI, până 1 octombrie 2026, conform unui anunț postat, luni, pe LinkedIn.

Programul urmează să înceapă din 2 noiembrie 2026.

Se caută startup-uri aflate în stadiu incipient de dezvoltare (early-stage).

„La Vest Ventures, vei lucra alături de mentori internaționali, îți vei pune la încercare ipotezele, îți vei rafina produsul, îți vei îmbunătăți prezentarea și te vei alătura singurului accelerator din România care investește în startup-uri”, susține Vest Ventures.

Programul este deschis antreprenorilor cu produse scalabile, ambiție regională sau internațională și nevoie de capital, structură, mentorat și acces la investitori.

Prin cele patru cohorte planificate în următorii doi ani, Vest Ventures spune că își propune să susțină „dezvoltarea unui ecosistem regional solid pentru tehnologie, antreprenoriat și inovație, conectat la rețelele europene de capital și know-how”.

Vest Ventures este un fond de investiții de capital de risc și accelerator dedicat startupurilor early-stage, cu un buget total de 16,5 milioane de euro. Programul oferă startupurilor acces la capital, mentorat, workshopuri aplicate, conexiuni cu investitori și suport operațional pentru accelerarea dezvoltării și pregătirea pentru investiții.

Vest Ventures este primul accelerator regional de afaceri cu finanțare europeană din Regiunea Vest, dezvoltat ca instrument de investiții și accelerare pentru startup-urile early-stage, cu scopul de a transforma potențialul local în companii scalabile la nivel european.

Investitorul ancoră al proiectului este Uniunea Europeană, prin ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021–2027.