Înscrieri 2026: Glovo caută startup-uri românești, pentru competiția Tech Catalyst. Premiu de 5.000 EUR și program de antreprenoriat la Barcelona

Startup-urile românești se pot înscrie online la o nouă ediție a competiției Tech Catalyst, prin care Glovo oferă un premiu de 5.000 EUR și acces la programul său de antreprenoriat de la Barcelona.

Înscrierile la Tech Catalyst România se fac AICI, până pe 4 septembrie 2026. Participarea este gratuită și deschisă la nivel național.

Ajunsă la a doua ediție, competiția Tech Catalyst se adresează startup-urilor românești aflate în etapa de extindere, care dezvoltă soluții cu impact asupra orașelor și vieții urbane.

Inițiativa face parte din programul strategic global Power Up al Glovo și își propune să identifice și să susțină startup-uri românești cu potențial ridicat, potrivit unui comunicat Glovo transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Se caută startup-uri active în domenii precum:

Logistică,

Inteligență artificială (AI),

Tehnologii pentru sectorul financiar (fintech),

Tehnologii pentru sectorul alimentar (foodtech),

Sustenabilitate.

Soluțiile înscrise trebuie să aibă potențial de integrare, scalare sau parteneriat în contexte urbane mai largi.

Competiția este deschisă startup-urilor românești deja lansate pe piață, cu echipe consolidate de aproximativ 5–50 de angajați, care generează venituri și se află în etape de maturitate precum Late Seed sau Series A, având nevoie de expertiză, parteneriate și expunere internațională pentru a trece la următoarea etapă de dezvoltare.

Startup-ul câștigător va primi un premiu în valoare de 5.000 de euro, iar doi reprezentanți ai echipei vor participa la StartUp Campus 2026, organizat în perioada 6 - 8 octombrie, la sediul Glovo, Yellow Park, din Barcelona. StartUp Campus este programul internațional de antreprenoriat al Glovo, care reunește cele mai promițătoare startup-uri din piețele în care compania este prezentă, pentru trei zile de mentorat, masterclass-uri, networking cu investitori și experți din industrie, precum și acces direct la echipa de leadership Glovo.

„România are un ecosistem tech tot mai matur, cu fondatori ambițioși și soluții care pot răspunde unor nevoi urbane reale. Prin Tech Catalyst, ne dorim să susținem startup-urile care au depășit etapa de idee și se află într-un moment important de creștere, în care accesul la expertiză, mentorat și parteneriate poate accelera semnificativ dezvoltarea lor. Pentru Glovo, acest program este o modalitate de a contribui la ecosistemul local de inovație și la transformarea digitală a orașelor”, a declarat Bogdan Meica, General Manager Glovo România.

Cele patru direcții principale de evaluare sunt:

utilitatea urbană, respectiv relevanța soluției pentru nevoile reale ale orașelor și impactul asupra locuitorilor;

inovația, prin originalitatea conceptului și utilizarea tehnologiei;

capacitatea de integrare în ecosistemul urban, prin conectarea cu servicii, sisteme sau parteneri existenți;

fezabilitatea de piață, analizată prin sustenabilitatea modelului de business și potențialul de scalare al soluției.

Calendarul competiției Glovo

Aplicațiile sunt deschise până la 4 septembrie 2026. În perioada 7–11 septembrie, înscrierile vor fi evaluate online, iar cele mai bune cinci startup-uri vor fi selectate ca finaliste.

Evenimentul final va avea loc pe 22 septembrie, când echipele finaliste își vor prezenta soluțiile în fața unui juriu de experți.

Câștigătorul va fi anunțat pe 28 septembrie și va reprezenta România la StartUp Campus 2026 din Barcelona, organizat în perioada 6 - 8 octombrie.

Juriul va include reprezentanți Glovo, alături de experți din ecosistemele de startup-uri, tehnologie, administrație publică și inovație digitală din România.

Idei de afaceri românești premiate la prima ediție a programului Tech Catalyst

În România, Tech Catalyst este organizat în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România (AMR), CITI Cluster (Centrul Internațional Tehnic pentru Inovație în Smart City) și ROStartup, trei organizații cu rol important în susținerea inovației, antreprenoriatului și colaborării dintre sectorul public și cel privat.

Prin Tech Catalyst România, Glovo spune că își propune să „consolideze ecosistemul local de inovație, ajutând startup-urile promițătoare să își scaleze soluțiile și să se conecteze la noi oportunități de creștere”.

La nivel mai larg, Glovo susține că ecosistemul său antreprenorial „a generat deja un efect important de multiplicare: 58 de startup-uri fondate de foști angajați Glovo au atras împreună finanțări de peste 170 de milioane de euro”.

Prima ediție Tech Catalyst România a premiat trei soluții tech urbane inovatoare, cu potențial ridicat de impact în viața reală.

Marele Premiu pentru Cea mai bună aplicație existentă, în valoare de 3.000 de euro, a fost acordat echipei AtruX, un asistent digital dezvoltat de șase liceeni și studenți din Cluj, pasionați de IT. Soluția este destinată companiilor de transport de marfă și urmărește digitalizarea documentelor CMR și a planificării transportului, contribuind în același timp la reducerea numărului de furturi din camioane.

Premiul de 3.000 de euro pentru Cea mai bună idee de aplicație a fost câștigat de Defensive Pedal, prima platformă de navigație concepută pentru a prioritiza siguranța bicicliștilor în detrimentul celei mai scurte rute, poziționându-se ca un „Google Maps pentru pedalat în siguranță”. În plus, Premiul Juriului – Rising Star, în valoare de 2.000 de euro, a fost acordat aplicației VOXCITY, care le oferă cetățenilor o voce reală în procesul decizional local, prin vot digital securizat, consultări transparente și rezultate afișate în timp real, cu scopul de a reconstrui încrederea dintre comunități și administrații.