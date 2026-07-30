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Rabla Auto 2026: S-a epuizat bugetul pentru mașini electrice

Rabla Auto 2026: S-a epuizat bugetul pentru mașini electrice
Sursă: © Andrew Angelov | Dreamstime.com
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Ministerul Mediului a venit cu o actualizare privind Programul Rabla Auto 2026: bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat joi, 30 iulie.

În total, au fost depuse 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei. Pentru autovehiculele cu motor termic și hibrid, înscrierile continuă. 

Până în acest moment au fost depuse 10.611 dosare, în valoare de 120,7 milioane de lei, iar bugetul disponibil este de aproximativ 44 milioane de lei.

În total, în cadrul celor trei componente ale programului (autovehicule electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete) au fost depuse până acum 18.628 de dosare.

Pe parcursul acestui an este posibil să redevină disponibile sume pentru achiziția de autovehicule electrice, în funcție de numărul beneficiarilor care renunță la tichetele rezervate. De asemenea, în cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcție de execuția și performanța celorlalte programe finanțate prin Administratia Fondului pentru Mediu.

Orice sumă care va deveni disponibilă și orice eventuală suplimentare a bugetului vor fi comunicate.

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