Termen unic pentru antreprenorii români din turism care vor să participe la trgurile de la Londra, Barcelona și Milano, cu sprijin de la stat

Antreprenorii români din sectorul turismului pot depune până pe 31 iulie 2026, termen unic, documentația pentru a participa, cu sprijin guvernamental, la 3 târguri și expoziții de profil din Italia, Marea Britanie și Spania care au loc la date diferite, în acest an, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

E vorba de Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale internaționale, derulată de MEDAT.

Prin Ordinul MEDAT 1132/16.07.2026, s-a decis un „termen-limită unic și anticipat” pentru depunerea documentației de participare la trei manifestări expoziționale internaționale de turism cu profil business-to-business (B2B), în cadrul acestei scheme.

Astfel, firmele de turism trebuie să depună la MEDAT, până la data de 31 iulie 2026, inclusiv, documentația de participare în cadrul standului național al României la cele 3 expoziții externe:

TTG Travel Experience – Rimini (14–16 octombrie 2026),

World Travel Market – Londra (3–5 noiembrie 2026),

IBTM World – Barcelona (17–19 noiembrie 2026).

Ministerul spune că a luat această măsură „având în vedere specificul acestor manifestări expoziționale, care se desfășoară într-un format preponderent B2B”.

Participarea în cadrul acestora este condiționată, în mod determinant, de utilizarea platformelor digitale oficiale de matchmaking puse la dispoziție de organizatori, potrivit MEDAT.

Prin intermediul acestor platforme, expozanții își creează profilurile de participare, identifică potențialii parteneri de afaceri și programează, anterior deschiderii oficiale a manifestărilor, întâlniri cu touroperatori, agenții de turism, cumpărători și alți parteneri internaționali din domeniu.

Prin introducerea acestui termen anticipat de depunere a documentației MEDAT spune că are posibilitatea să finalizeze, într-o etapă premergătoare desfășurării evenimentelor, procesul de verificare și selecție a operatorilor economici participanți, să transmită organizatorilor internaționali lista finală a coexpozanților și să asigure accesul acestora la platformele de matchmaking începând cu perioada de deschidere a sesiunilor de programare a întâlnirilor de afaceri.

Înainte de modificarea introdusă prin noul ordin, schema de sprijin veche prevedea un termen general care ar fi permis depunerea documentației cu cel mult 30 de zile înaintea începerii fiecărei manifestări expoziționale. MEDAT spune că vechiul termen „ar fi redus în mod semnificativ intervalul de timp disponibil pentru accesarea platformelor de matchmaking și pentru programarea întâlnirilor de afaceri”.