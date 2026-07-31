WEBINAR, joi, 6 august, ora 16.00: Granturi IMM de câte 200.000.3 milioane EUR pe proiecte de AI, roboți și alte tehnologii de vârf

Cum pot startup-urile românești și alte firme micro, mici și mijlocii să acceseze fondurile europene de câte 200.000-3 milioane EUR pe proiecte de inteligență artificială, roboți, comunicații și alte tehnologii de vârf? Antreprenorii vor putea afla explicații utile în cadrul webinarului nostru pe care îl transmitem live pe canalele StartupCafe de YouTube și Facebook, joi, 6 august 2026, de la ora 16.00.

Răzvan Gălățan, expert al firmei de consultanță în accesarea de fonduri europene Goodwill Consulting, ne va ajuta cu răspunsuri și explicații utile pentru maximizarea șanselor la finanțare în cadrul Acțiunii 2.1- Dezvoltarea de noi servicii/ aplicații/ produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate.

Oricând, până joi, la momentul webinarului, precum și în timpul transmisiunii noastre live, vă așteptăm cu întrebări despre această oportunitate de finanțare pentru firme, sub forma unor comentarii pe pagina noastră de Facebook și pe live-ul de pe YouTube:

eligibilitatea firmelor

eligibilitatea proiectelor

conditii de accesare a banilor europeni

optimizarea proiectului în funcție de cerințe

calendar de aplicare

alte chestiuni legate de această finanțare

A început deja sesiunea de depunere a proiectelor IMM în cadrul Acțiunii 2.1- Dezvoltarea de noi servicii/ aplicații/ produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate, din Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii inovatoare pot obține granturi IMM de câte 200.000-3 milioane EUR pentru proiecte de inteligență artificială, roboți și alte tehnologii de vârf.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 48.813.278 euro (FEDR+BS), respectiv 248.854.972,57 lei, la cursul InforEuro din luna mai 2026, respectiv 1 euro = 5,0981 lei, cu posibilitatea aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, din care:

FEDR – 36.578.803,00 euro, respectiv 186.482.395,57 lei (fonduri europene pe Politica de Coeziune a UE).

Buget de Stat – 12.234.475 euro, respectiv 62.372.577 lei

Valoarea minimă nerambursabilă aferentă unui proiect va fi de 200.000 euro, respectiv 1.019.620,00 lei la cursul InforEuro aferent lunii mai 2026, respectiv 1 euro = 5,0981 de lei.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect va fi de:

3.000.000 euro, inclusiv ajutorul de minimis, respectiv 15.294.300 lei pentru proiectele care au ca rezultat un produs hardware (bun material) inovativ (prin produs hardware se înțelege dezvoltarea unui echipament independent hardware cu componentă software de control şi management aferentă).

1.500.000 euro, inclusiv ajutorul de minimis, respectiv 7.647.150 lei pentru proiectele care au ca rezultat o soluţie software (serviciu/aplicație) inovativă.

Pentru proiectele care au ca rezultat un produs hardware inovativ producția acestuia trebuie să se realizeze de către întreprinderea beneficiară (lider sau partener), iar valoarea ajutorului financiar nerambursabil care va depăși 1.500.000 euro va fi justificată prin finanțarea liniei de producție.

Ajutorul de stat pentru întreprinderi nou-înființate (startup-uri) în baza articolului 22 din Regulamentul (UE) 651/2014 va fi acordat în valoare de până la:

750.000 euro, respectiv 3.823.575 lei pentru proiecte implementate în Regiuni mai dezvoltate (MDR)

1.000.000 euro, respectiv 5.098.100 lei pentru proiecte implementate în Regiuni mai puțin dezvoltate (LDR)

1.500.000 euro, respectiv 7.647.150 lei pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare cu respectarea plafoanelor valorii maxime nerambursabile a unui proiect menționate mai sus.

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