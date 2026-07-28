Fonduri UE 2026: S-a anunțat când se lansează granturile de max. 50.000 EUR pentru ferme mici și 200.000 EUR pentru tineri fermieri

Din cauza blocajului informatic de la Cadastru, Ministerul Agriculturii lasă pentru această toamnă deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor pentru granturile DR 14 de maximim 50.000 EUR pentru ferme mici și pentru granturile DR 12 de maximum 200.000 EUR pentru tinerii fermieri.

Mai exact, sesiunile de înscrieri la finanțare vor începe astfel:

DR 14 - Ferme mici (granturi de max. 50.000 EUR) - de la 1 septembrie 2026.

DR 12- Tineri fermieri (granturi de max. 200.000 EUR) - de la 15 septembrie 2026.

„Ghidurile sunt gata, au trecut de consultarea publică, au trecut și de consultarea din interiorul ministerului și AFIR și cu colegii din sector. Având în vedere situația de la Cadastru, unde văd că nu se clarifică situația și nu avem siguranța că în următoarele zile nu se pot scoate extrase de Carte funciară și având în vedere și perioada de concediu din luna august, am decis să începem depunerea proiectelor pe 1 septembrie la DR 14 și 15 septembrie la DR 12” - a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tánczos, într-o conferință.

Ajutoare DR 14 de max. 50.000 EUR/proiect pentru ferme mici: Bugetul și intensitatea sprijinului (proiect de ghid)

Fermierii români vor putea obține, în anul 2026, finanțări de câte 50.000 EUR pe proiect, prin linia de finanțare europeană destinată fermelor de mici dimensiuni DR 14.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rirale (AFIR) a publicat încă din luna aprilie 2026 proiectul de Ghid al solicitantului privind intervenția DR-14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni.

Schema de ajutoare DR 14 - „Investiții în fermele de mici dimensiuni” are la dispoziție un buget de 108 milioane EUR.

Din acești bani, fermierii eligibili vor putea obține finanțări nerambursabile de până la 50.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 85% din costurile eligibile. Fermierul beneficiar trebuie să asigure din surse proprii restul de cel puțin 15% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Intervenția DR 14 este dedicată cererilor de finanțare depuse de fermieri, fiind eligibile fermele mici ale căror exploatații agricole au o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone și pentru cele din sub-sectoarele flori, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale și între 2300 și 11.999 euro SO pentru exploațiile legumicole (consultă calculator AFIR de standard output - SO).

Ca formă juridică de organizare, categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin intermediul DR 14 sunt:

Persoana fizică autorizată-PFA (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare).

În plus, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

să desfășoare activități economice, sub una din formele de organizare menționate anterior înregistrată în România;

să acţioneze în nume propriu;

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Calitatea de fermier a solicitantului va fi verificată în baza de date IACS -APIA din care reiese şi codul exploataţiei înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului.

Ghidul propus de AFIR cuprinde o serie întreagă de cheltuieli eligibile din finanțările destinate fermelor mici.

Investițiile corporale pot cuprinde:

construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare în fermă

amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;

achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;

înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;

asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;

adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;

înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;

echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile (ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;

obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/ din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul fermei, inclusiv comercializarea și marketingul propriilor produse agricole.

În cadrul cheltuielilor cu comercializarea sunt eligibile și următoarele investiții:

magazinele la poarta fermei;

rulotele și autorulotele;

autoizotermele;

automatele vânzare produse alimentare.

Acestea vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului:

înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate;

crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/achiziționarea și/sau înregistrarea mărcii beneficiarului;

crearea brandului/brandurilor produsului/produselor condiționate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

Investiții eligibile necorporale:

achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc;

Cheltuielile generale ale proiectului sunt costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate. Sunt eligibile dacă respectă anumite condiții.

Și cheltuielile de consultanță pentru management de proiect pentru obiectivul de investiții sunt eligibile în anumite condiții. Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul Contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în:

maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj;

limita a 3% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

De asemenea, cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea Contractului de finanțare) pot fi decontate la prima tranşă de plată:

cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare;

cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanțare (asistența pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții);

cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare;

cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în dosarul Cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente.

Ajutoare DR 12 de max. 200.000 EUR/proiect, pentru tineri fermieri: Bugetul și intensitatea sprijinului (proiect de ghid)

Tinerii fermieri din România vor putea obține ajutoare de până la 200.000 EUR pe proiect, pentru investiții în ferme, conform proiectului de ghid al solicitantului pentru intervenția DR 12.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, încă din luna martie, proiectul de ghid al solicitantului pentru finanțarea DR-12 „ Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați cu vârsta de maximum 45 de ani”.

Sprijinul public nerambursabil se va acorda pentru o perioadă de implementare de maximum trei ani și nu va depăși 200.000 de euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum:

80% din costurile eligibile pentru investiţiile efectuate de tinerii fermieri în temeiul alin (4), art. 73 din R. (UE) 2115/2021: care au vârsta de până la 40 ani (înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, deţin competenţe profesionale în raport cu proiectul și sunt șefi ai exploatației.

din costurile eligibile pentru investiţiile efectuate de tinerii fermieri în temeiul alin (4), art. 73 din R. (UE) 2115/2021: care au vârsta de până la 40 ani (înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, deţin competenţe profesionale în raport cu proiectul și sunt șefi ai exploatației. 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari eligibili.

Astfel, fermierii beneficiari vor trebui să-și asigure din resurse proprii cofinanțarea de 20%, respectiv 35% din valoarea cheltuielilor eligibile, lus toate cheltuielile neeligibile din proiecte.

Fermierii eligibili vor avea la dispoziție un buget de 169.589.647 EUR, conform unui calendar mai vechi al AFIR.

Solicitanții eligibili sunt fermierii care au calitatea de şefi ai exploataţiei agricole pentru care se solicită sprijin, cu excepţia persoanelor fizice, şi care se fac parte dintr-una dintre următoarele categorii:

fermierii instalaţi care se încadrează în definiţia “tinerilor fermieri” conform alineatului (6) al art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, având vârsta de până la 40 de ani (înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;

fermierii instalaţi care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul subMăsurii (sM) 6.1 din PNDR 2014-2022, aşadar inclusiv tranziție (conform art.19 alin. (1) Reg. (UE) nr. 1305/2013), indiferent de vârsta de la momentul depunerii cererii de finanțare;

fermierii instalaţi care au vârsta de până la 45 de ani (înainte de a împlini 46 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare.

Calitatea de şef de exploataţie se aplică tuturor solicitanţilor DR 12 şi implică exercitarea controlului efectiv asupra exploatației şi deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul.

NU sunt eligibile la finanțare persoanele fizice (fără o formă de organizare a activității).

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale.

Investiții corporale includ, de exemplu:

Construcții (noi și/sau modernizări), inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, cu dotările și utilitățile necesare desfășurării activității agricole și/sau facilitățile de condiționare și/sau depozitare a produselor agricole obținute la nivel de fermă a căror capacitate se va corela cu capacitatea de producție a fermei;

Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;

Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);

Achiziția, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv cele utilizate pentru obținerea bazei furajere) și echipamente performante, inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;

Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;

Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă, ca și componentă secundară;

Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;

Utilajele și echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animale din fermă;

Utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;

Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;

Investiții noi cât și modernizarea echipamentelor pentru irigații la nivel de fermă doar ca o componentă secundară a proiectului;

Producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, hidrotermală, geotermală etc), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să aibă calitatea de prosumator;

Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Investiții necorporale pot fi:

Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;

Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;

Marketingul produselor obținute, etc.

Cheltuielile aferente marketingului produselor obținute vor avea o valoare eligibilă de max. 5%.

Alte cheltuieli eligibile:

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului.

Achiziționarea de sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a animalelor şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia zootehnică, sisteme de iluminat perimetral şi/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei zootehnice, stație meteo, cabină pază;

În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.

Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.

Cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor, în vederea conformării respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație în acord cu art. 73, alin 5.