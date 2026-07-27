Fonduri europene 2026: Până la 15 milioane EUR pentru firme românești care investesc în stocarea energiei electrice. Descarcă schema de ajutoare publicată în Monitorul Oficial

Firmele românești vor putea obține finanțări de până la 15 milioane de euro pentru investiții în capacități de stocare a energiei electrice în baterii, printr-o schemă de ajutoare de stat finanțată din fonduri europene prin Fondul pentru Modernizare.

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, a fost aprobată prin Ordinul ministerului Energiei 745/2026, publicat luni în Monitorul Oficial.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 150.000.000 euro și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare.

Ajutorul maxim care se poate acorda nu poate depăși 15.000.000 euro per întreprindere. Ajutorul se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă prin rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, în limita intensității maxime a ajutorului de stat stabilite prin prezenta schemă.

Schema este bazată pe procedură de ofertare concurențială. Intensitatea maximă a ajutorului de stat nu poate să depășească 100% din costurile eligibile totale ale proiectelor care beneficiază de sprijin.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordată nu poate depăși suma de 69.000 euro/MWh de stocare instalat.

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la valoarea totală a proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt sprijin de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Din perspectiva bugetului alocat, numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme bazate pe procedură de ofertare concurențială este de aproximativ 10 beneficiari.

Solicitanții vor încărca în platforma informatică dedicată Fondului pentru modernizare, MySmis 2021, cererea de finanțare, anexele acesteia și alte documente menționate în Ghidul solicitantului. Perioada de depunere a propunerilor de proiecte pentru realizarea instalațiilor de stocare a energiei electrice în cadrul procedurii de ofertare concurențială va fi anunțată pe pagina oficială de internet a Ministerului Energiei la adresa: energie.gov.ro .

Prezenta schemă se aplică până la data de 31 decembrie 2030. Investițiile trebuie să fie finalizate și puse în funcțiune în termen de 48 de luni de la data acordării ajutorului. În cazul în care termenul de 48 de luni nu este respectat, beneficiarul ajutorului de stat datorează penalități de întârziere egale cu 0,01% pe zi din valoarea ajutorului de stat acordat, la care se= adaugă dobândă la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României. Penalitățile de întârziere se calculează începând cu ziua imediat împlinirii termenului de 48 de luni de la data acordării ajutorului și până la data punerii în funcțiune a instalației.

Condiții de eligibilitate a solicitanților

La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitanții schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) se încadrează în categoria solicitanților eligibili prevăzuți la art. 6. Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;

b) au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN, Rev. 3 sau echivalent;

c) sunt întreprinderi legal constituite și înregistrate în conformitate cu legislația aplicabilă;

d) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvență conform prevederilor legale în vigoare privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, după caz;

e) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un lichidator judiciar sau activitățile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

f) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

g) nu sunt declarați într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației privind achizițiile publice și/sau a obligațiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice;

h) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata;

i) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

j) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

k) nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1.039 din 16.07.2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 227 din 16.07.2020, privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv:

(i) este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

(ii) este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;

(iii) controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

(iv) exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

l) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate;

m) demonstrează capacitate financiară pentru susținerea implementării proiectului, dovedită prin:

(i) îndeplinirea criteriului de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre datorii totale și capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimele două exerciții financiare. Dacă solicitantul este întreprindere nou-înființată sau nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de Banca Națională a României;

(ii) asigurarea contribuției proprii din surse proprii sau atrase, prin prezentarea documentelor de aprobare a acesteia (hotărâre adunării generale a acționarilor/ asociaților/ asociatului unic, decizia consiliului de administrație etc.).

Solicitantul va emite o declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare.

Condiții de eligibilitate a proiectelor

(1) La momentul depunerii cererii de finanțare, proiectele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) proiectul este implementat pe teritoriul României;

b) proiectul vizează construirea unei instalații noi autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice în vederea integrării RES, potrivit definiției de la art. 5 lit. f);

c) proiectul asigură o putere minimă de 1 MW pentru instalația de stocare a energiei electrice;

d) proiectul asigură un raport între capacitatea instalației de stocare cu baterii (MWh) și puterea instalată a acesteia (MW) de cel puțin 2:1, adică să poată fi utilizată în regim de încărcare sau de descărcare la puterea instalată cel puțin 2 ore;

e) valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh;

f) depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare, dar este obligatorie ână la depunerea primei cereri de plată.

(2) Proiectul îndeplinește, pe lângă condițiile de eligibilitate menționate la alin. (1), și condițiile specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere și nu suplimentează prevederile în materie de ajutor de stat prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat, în materia criteriilor de eligibilitate sau selecție aferente procedurii competitive.

(3) Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui instalațiile mai vechi de stocare a energiei electrice, fiind eligibile doar instalațiile noi autonome (stand-alone) de stocare a energiei electrice în baterii, conectate la liniile de transport sau de distribuție, indiferent de nivelurile de tensiune.

(4) Proiectul respectă principiul „efectului stimulativ” conform prevederilor art. 5 lit. d).

(5) Perioada de implementare a proiectelor se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul depune cererea de finanțare la Ministerul Energiei și data preconizată de finalizare, respectiv data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 48 de luni de la data acordării ajutorului, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor”.

(6) Ajutorul de stat se acordă pentru instalațiile autonome de stocare nou-instalate. Valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit.

(7) Investițiile trebuie să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, conform prevederilor CISAF.

(8) Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15.000.000 de euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială). O întreprindere, astfel cum este definită la art. 5 lit. g), poate depune unul sau mai multe proiecte.

NU sunt eligibile la finanțare: