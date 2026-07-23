Finanțări 2026: S-a prelungit termenul de depunere a cererilor de finanțare în programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech

Înscrierile pentru finanțările din programul SME Eco-Tech, susținut din fonduri elvețiene, cu buget total de 288 milioane lei, se prelungesc, anunță, joi, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Astfel, termenul de depunere a cererilor de finanțare se prelungește până la data de 24 septembrie 2026, ora 20:00.

Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei sme-ecotech.gov.ro. Vezi AICI.

„Măsura oferă întreprinderilor eligibile un interval suplimentar pentru pregătirea și depunerea proiectelor, inclusiv în contextul modificărilor recente aduse programului. În funcție de gradul de utilizare a fondurilor disponibile, perioada de înscriere poate fi prelungită până la epuizarea bugetului alocat”, anunță MEDAT.

MEDAT mai precizează că analizează noi măsuri de optimizare a programului pentru a facilita accesul întreprinderilor la finanțare și pentru a contribui la creșterea atractivității schemei de finanțare.

Amintim că SME Eco-Tech este un program destinat sprijinirii transformării verzi și digitale a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din industria prelucrătoare.

La începutul lunii iulie, un ordin al Ministerului Economie, care schimbă mult criteriile de eligibilitate din procedura de implementare a schemei, a stabilit că microîntreprinderile românești sunt incluse la finanțările din programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech 2026.

Cea mai importantă înlesnire introdusă în program este permisiunea acordată microîntreprinderilor de a accesa ajutoarele, dar acestea trebuie să aibă cifra de afaceri de minimum 2 milioane lei la data de 31.12.2024.

Atenție, NU este vorba de microîntreprinderi definite ca în Codul fiscal, ca firme cu venituri până în plafonul de 100.000 EUR!

În cadrul finanțărilor, microîntreprinderea eligibilă este definită drept firmă cu până la 9 salariați, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. În mod normal, această lege definește microîntreprinderea ca fiind o firmă care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Procedura programului SME Eco-Tech condiționează totuși microîntreprinderile să aibă măcar cifra de afaceri de 2 milioane lei sau mai mare.

Mai departe, ca și până acum, eligibile în program sunt și firmele mici (10-49 angajați) și întreprinderile mijlocii (50-249 angajați)

Vezi AICI ghidul consolidat.