Se deschide primul restaurant al unui brand britanic de fish & chips, într-un mall din București

Primul restaurant Harry Ramsden's, un brand britanic popular de fish & chips, se va deschide joi, 26 martie 2026, într-un mall din București, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Evenimentul de deschidere va avea loc în mall-ul ParkLake, zona Food Court (Nivelul 1, vizavi de cinema), pe 26 martie, la ora 13.

Restaurantul aduce în România preparatul popular din Marea Britanie, pește alb în crustă crocantă (batter) și cartofi prăjiți groși, pregătiți proaspăt. Preparatul poate fi completat cu opțiuni populare în Marea Britanie, precum sos curry sau piure de mazăre, iar pentru gustul autentic este adesea asezonat cu sare și oțet.

Cu ocazia deschiderii, compania spune că pregătește oferte speciale, surprize și premii.

Intrarea pe piața din România are loc prin parteneriatul cu operatorul local Horecagroup SRL, compania antreprenorului Iulian Bolnavu despre care s-a mai scris pe site, care anunță planuri de extindere, inclusiv o a doua locație în București în 2026.

„România pare un pas firesc pentru Harry Ramsden’s. Bucureștiul este un oraș cu un apetit real pentru experiențe culinare autentice și suntem încrezători că publicul din România va îmbrățișa fish and chips, așa cum au făcut-o deja atât de mulți oameni din întreaga lume. Nu este vorba doar despre deschiderea unui restaurant, ci despre a împărtăși aproape un secol de cultură culinară britanică – și suntem mai entuziasmați ca niciodată să facem acest lucru aici”, a declarat James Fleming, Chief Executive Officer, Harry Ramsden’s Group.

„Suntem mândri că aducem Harry Ramsden’s în România și că deschidem prima locație la ParkLake. Credem că publicul din România va aprecia calitatea, gustul și tradiția din spatele brandului – iar fish and chips nu este doar un preparat în UK, ci o experiență. Această deschidere a fost posibilă datorită implicării și sprijinului tuturor partenerilor din proiect, cărora le mulțumim pentru colaborare”, a spus Iulian Bolnavu, director general (CEO) al Horecagroup SRL.

Iulian Bolnavu este din Videle, acolo unde are o afacere de familie (Casa Verde - pensiune și restaurant), iar o bună parte din activitatea sa profesională este legată de domeniul bancar.