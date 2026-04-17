Co-fondatorul Netflix, Reed Hastings, iese din companie după aproape 30 de ani

Miliardarul Reed Hastings, care a co-fondat compania Netflix în anul 1997, anunță că părăsește compania, renunțând la funcția de președinte al actualei platforme de streaming, potrivit BBC.

„Netflix mi-a schimbat viața în atât de multe feluri, iar amintirea mea preferată din toate timpurile a fost ianuarie 2016, când am permis aproape întregii planete să se bucure de serviciul nostru”, a declarat președintele gigantului media, în timpul anunțării celor mai recente rezultate financiare ale câștigurilor companiei.

Platforma de streaming a raportat o creștere de 16% a veniturilor pentru primul trimestru al anului 2026, primul set de rezultate de la oferta eșuată pentru Warner Bros Discovery. Rezultatele au fost determinate de creșterea numărului de membri și de creșterea veniturilor din reclamele pe platformă, a spus compania.

Actualul președinte nu va mai candida pentru realegerea în consiliul Netflix la întâlnirea anuală din iunie. Demisia lui a fost motivată de dorința lui de a se concentra mai mult pe filantropie și alte activități, a spus Netflix pentru sursa citată.

Reed Hastings a înființat compania Netflix Inc. în anul 1997, împreună cu Marc Randolph, oferind închirieri de filme DVD prin poștă. 10 ani mai târziu, firma a lansat o platformă de streaming de filme și seriale, inițial, disponibilă în SUA, cu o extindere accelerată în următorii ani. Acum, Netflix dezvoltă filme și seriale originale, atât în SUA, cât și la nivel internațional, dezvoltă jocuri, difuzează competiții de sport și, de curând, a intrat în zona de podcasturi video.

Hastings a renunțat la funcția de CEO acum trei ani, predând complet conducerea lui Ted Sarandos și Greg Peters (co-CEOs).

Se estimează că fondatorul deține 1% din acțiunile Netflix, la o valoare actuală de peste 2 miliarde dolari, conform Deadline.