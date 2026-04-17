Gigantul de plăți Mollie intră în România și vizează antreprenorii blocați de sisteme „învechite”

Fintech-ul olandez Mollie, unul dintre furnizorii de servicii financiare cu cea mai rapidă creștere din Europa, a anunțat recent intrarea pe piața românească, vizând direct antreprenorii afectați de infrastructuri de plată depășite. „Obiectivul nostru este să fim un partener de creștere pentru afacerile românești”, spun reprezentanții companiei.

Compania aduce o platformă all-in-one care promite să simplifice plățile și să accelereze extinderea businessurilor locale, inclusiv peste granițe. Mollie are deja peste 250.000 de clienți în Europa și Marea Britanie.

E-commerce-ul crește, dar plățile trag frâna

România bifează creștere accelerată în comerțul online și un ecosistem tech activ, însă partea de plăți rămâne un punct sensibil pentru mulți antreprenori. Configurările complicate, comisioanele neclare și lipsa suportului încetinesc dezvoltarea și limitează vânzările internaționale.

„Mulți antreprenori sunt împiedicați de sisteme de plată învechite sau inflexibile, care nu pot ține pasul cu ambițiile lor de creștere”, transmit reprezentanții companiei.

O integrare, toate plățile, inclusiv „cumperi acum, plătești mai târziu”

Mollie mizează pe o integrare unică prin care firmele pot accepta rapid plăți cu cardul, Apple Pay și Google Pay, dar și opțiuni de tip buy now, pay later prin parteneri precum Klarna.

„Platforma oferă o singură integrare simplă, care le oferă companiilor acces la toate metodele esențiale de plată. Comercianții pot oferi și opțiuni de tip Cumpără acum, plătește mai târziu, pentru a crește conversiile și flexibilitatea la plată”, spun reprezentanții Mollie.

Țintă: antreprenorii români care vor să scaleze rapid

Extinderea în România face parte din strategia fintech-ului de a câștiga teren în Europa Centrală și de Est, o regiune cu adopție digitală în creștere.

„Extinderea în România este un moment esențial în strategia noastră pentru Europa Centrală și de Est. Suntem extrem de impresionați de accelerarea digitală a țării și de ambiția antreprenorilor săi”, a declarat Koen Köppen, CEO al Mollie.

„Obiectivul nostru este să fim un partener de creștere pentru afacerile românești. Vrem să eliminăm complexitatea financiară, astfel încât acestea să se poată concentra pe inovație și extindere”, a adăugat acesta.

Fondată în 2004, la Amsterdam, Mollie oferă o platformă prin care companiile pot accepta plăți, gestiona fluxurile financiare și accesa finanțare, cu o singură integrare.

Extinderea pe piața românească vine după o mișcare majoră la nivel european: în 2025, Mollie a anunțat achiziția fintech-ului britanic GoCardless, într-o tranzacție de peste 1 miliard de euro, menită să creeze o platformă completă de plăți pentru companii, de la carduri la plăți directe din cont.