Radu Savopol și echipa 5 to go lansează un brand de ceainărie: Atelier Matcha

Cunoscutul lanț românesc de cafenele 5 to go urmează să lanseze, săptămâna viitoare, un brand de ceainărie: Atelier Matcha.

Anunțul a fost făcut, pe Facebook, de Radu Savopol, CEO și co-fondator al 5 to go.

„Atelier Matcha – un concept ce a plecat de la o idee la cafea dimineața, în training center, și care, după câteva luni, a prins viață sau, mai bine spus, săptămâna viitoare o să fie operațional! O echipă de arhitecți tineri au lucrat la concept și design, echipa de creație la branding și amenajare & operațional, aceiași oameni super deschiși la nou , toți din cadrul 5 to go!!!

Mi-am dat seama cât de greu este să gândești ceva nou când ești obișnuit într-un anumit stil, de aceea este bine să testezi tot timpul, să vii cu idei noi din care să înveți și să aplici în conceptele de bază! Aceste concepte te ajută să ții echipa fresh, te ajută să le satisfaci dorința lor de a fi creativi, de a fi mereu cu un pas înainte; fără astfel de concepte și idei, brandurile se plafonează, se prăfuiesc și nu vin cu nimic nou!!!”, a scris el pe Facebook.

Savopol se gândește să introducă acest concept bazat pe ceaiul verde japonez matcha și în celelalte piețe în care a pătruns 5 to go, în afara României: Bulgaria, Republica Moldova și Irlanda.

„Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest mic proiect, care poate să fie o noutate pentru Bulgaria, Moldova sau Irlanda – cum ar fi câte un astfel de concept în fiecare țară!??”, a mai scris Radu Savopol pe Facebook.

Încă din februarie 2026, 5 to go a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că pregătea lansarea unei locații sub conceptul Matcha Bar, un „laborator” dedicat matcha - conceput pentru „explorarea de rețete și produse, de la băuturi la produse de patiserie, dezvoltate în jurul acestui ingredient, aflat pe un trend ascendent de consum”.

În paralel, compania va continua extinderea în zona de retail și va dezvolta produse destinate consumului acasă, cum este brandul Cafeneaua Parcului Sinaia 1905 - un blend de cafea și ciocolată caldă artizanală „cu personalitate, inspirat de spiritul interbelic, care se adresează unui public tot mai interesat de experiențe relevante și autentice”.

De asemenea, în 2026, brandul românesc vrea să dezvolte noi produse sub umbrela 5 to go Bakery, care vor fi disponibile în locațiile din rețea, acolo unde spațiul va permite.

Firma are și două academii, una la București și cealaltă la Cluj, pentru bartista și francizați.

5 to go, rețea românească de cafenele și franciză deschisă antreprenorilor independenți, a fost înființată în anul 2015, de Radu Savopol și Lucian Bădilă.

Din decembrie 2024, cei doi fondatori au mai rămas cu 25% din companie. Pachetul majoritar de acțiuni, de 60%, a fost achiziționat de fondurile de investiții Invenio Partners Fund II (din Bulgaria) și Accession Capital Partners - ACP (cu sediul la Viena). De asemenea, fondul de investiții Mozaik (co-fondat de patronul Superbet, Sacha Dragic) deține 10% din 5 to go, iar investitorul Marian Alecu are și el 5%.

Brandul românesc cuprinde 723 de cafenele, potrivit datelor de la începutul anului 2026, iar în acest an țintește să ajungă la un total de 800 de locații.

În anul 2025, compania 5 to go a avut o cifră de afaceri totală de 65 milioane EUR, cu aproximativ 10 milioane mai mult decât în 2024.

Brandul vizează în 2026 atingerea unei cifre de afaceri de 72 de milioane de euro, precum și extinderea rețelei la 15 locații în Bulgaria, 10 în Republica Moldova și 2 în Irlanda. Ținta este de 1.000 de cafenele până în martie 2028.