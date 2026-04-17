Elevi din Galați, pe primul loc în județ la Maratonul CONAF: idee de business cu haine reutilizate

Semifinala județeană Galați a „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” ediția a IV-a, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, și-a desemnat câștigătorii, o echipă de liceeni impunându-se cu o idee de business bazată pe economie circulară și sustenabilitate.

Evenimentul a avut loc la Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” și a fost organizat de CONAF Sucursala Galați, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean Galați, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Locul I în județ: model de business cu haine reutilizate

Locul I la nivelul județului Galați a fost câștigat de echipa Renaissance, formată din elevi ai Liceului Teoretic „Sfânta Maria”, care a propus un model de economie circulară în care hainele sunt reparate și reinterpretate creativ, în loc să fie aruncate.

Proiectul funcționează ca un hub hibrid de beauty premium și modă sustenabilă și urmărește reducerea risipei textile și combaterea poluării mediului. Câștigătorii vor reprezenta județul Galați în finala națională de la București.

Idei creative pe podium: de la multimedia la soluții digitale cu AI

Pozițiile următoare în clasamentul județean au fost ocupate de echipe cu idei orientate spre servicii creative și tehnologice.

Locul al doilea a revenit echipei Sonarium Underground, formată din elevi ai Liceului Tehnologic „Costache Conachi” din Pechea, care a propus un concept bazat pe servicii integrate în domeniul multimedia, auto și organizării de evenimente, axat pe transformarea ideilor clienților în experiențe personalizate.

Pe locul al treilea s-a clasat echipa OptiMinds, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, cu un proiect centrat pe servicii digitale pentru eficientizarea afacerilor, prin integrarea unor soluții personalizate dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Echipele clasate pe podium au fost recompensate cu premii în bani, în funcție de poziția obținută: locul I a primit 3.000 de lei, locul al II-lea 2.000 de lei, iar locul al III-lea 1.000 de lei. În plus, organizatorii au acordat și nouă mențiuni, valoarea totală a premiilor și mențiunilor ridicându-se la aproximativ 7.300 de euro.

Aproape 600 de liceeni au trecut prin program

Începând cu octombrie 2025, un număr de 590 de liceeni din Galați au participat la program, parcurgând un proces educațional aplicat bazat pe întâlniri cu antreprenori, exerciții de gândire strategică și validarea ideilor de business.

Aceștia au fost ghidați de 20 de antreprenori voluntari, iar semifinala județeană a adus în fața juriului 12 echipe, însumând 63 de elevi, în fața unei audiențe de aproximativ 400 de participanți.

Organizatorii: investiția în educație, esențială pentru viitor

„Semifinala județeană de la Galați, din cadrul celei de-a patra ediții a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, a fost dovada vie că perseverența, seriozitatea și credința într-o idee pot construi, de la an la an, ceva tot mai puternic, tot mai relevant, tot mai necesar pentru viitorul României”, a declarat Cristina Chiriac, președinta CONAF.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială este, pentru noi, expresia concretă a acestei credințe: aceea că viitorul se clădește, zi după zi, prin alegerile, valorile și exemplul pe care adulții îl oferă”, a declarat, la rândul său, Alina Stoica - președinta CONAF Sucursala Galați.

Programul continuă în această ediție în 30 de județe din România, urmând ca finala națională să reunească cele mai bune echipe într-o competiție dedicată ideilor de business și viitorului antreprenorial.