Criza îngrășămintelor escaladează: fermierii cer intervenție urgentă la Bruxelles

Criza îngrășămintelor se adâncește rapid în Europa, iar fermierii intră în plin sezon agricol cu costuri record și incertitudine privind aprovizionarea. Sub presiunea scumpirilor accelerate și a șocurilor externe, tot mai multe exploatații reduc inputurile sau suprafețele cultivate. În acest context, organizațiile de fermieri cer intervenții urgente la nivel european - de la stabilizarea pieței îngrășămintelor și sprijin financiar pentru ferme, până la simplificarea legislației și garantarea accesului la energie.

Apelurile, pozițiile oficiale și scrisorile transmise către Bruxelles au ajuns și în atenția comunității antreprenoriale din România, inclusiv a cititorilor StartupCafe. Fără aceste măsuri, avertizează sectorul, blocajul din agricultură devine inevitabil, cu efecte directe asupra producției și prețurilor alimentelor.

Politicile UE, sub presiune: fermierii cer recalibrarea mecanismelor

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR) atrage atenția că actualele politici europene privind piața îngrășămintelor pun o presiune tot mai mare pe fermieri, fără a oferi soluții viabile pentru tranziția verde.

Potrivit organizației, integrarea îngrășămintelor în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading System - ETS) și aplicarea mecanismului de ajustare la frontieră în funcție de carbon (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) au dus la creșteri constante ale costurilor, în timp ce alternativele cu emisii reduse întârzie să devină accesibile.

În paralel, o parte din capacitatea de producție de îngrășăminte din Uniunea Europeană a fost închisă sau suspendată, iar proiectele dedicate fertilizanților „verzi” sunt amânate sau abandonate.

„Ne aflăm în fața unei crize care depășește conjunctura actuală. Fermierii sunt puși în situația de a susține costurile tranziției, în lipsa unor instrumente economice care să le permită adaptarea reală. În aceste condiții, competitivitatea agriculturii europene este direct afectată”, transmit reprezentanții Forumului APPR.

Organizația cere o recalibrare urgentă a mecanismelor existente, inclusiv revizuirea ETS și CBAM înainte de 2030, precum și dezvoltarea unor instrumente care să permită fermierilor să participe real la tranziția verde, inclusiv prin acces la piețele de carbon și eliminarea barierelor pentru fertilizanții organici.

Prețuri de până la 800 euro/tonă și riscuri pentru producția agricolă

Situația este amplificată de evoluțiile geopolitice recente. Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Copa-Cogeca avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu agravează o piață deja tensionată.

Datele din piață arată creșteri rapide ale prețurilor: ureea a urcat de la sub 500 euro/tonă la finalul lui 2025 la peste 700 euro/tonă, ajungând în unele state membre chiar la 800 euro/tonă.

În același timp, costurile cu motorina au crescut semnificativ, în unele cazuri chiar s-au dublat, iar energia și logistica devin tot mai scumpe și mai greu de accesat.

Organizațiile europene avertizează că fermierii și cooperativele agricole se confruntă cu șocuri externe care perturbă producția și cresc costurile, punând presiune pe piețele agricole și pe viabilitatea exploatațiilor.

În acest context, fermierii reduc inputurile sau suprafețele cultivate, ceea ce pune presiune directă pe producția agricolă și crește riscurile pentru securitatea alimentară.

Apel pentru măsuri urgente: sectorul cere intervenție rapidă

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), alături de organizațiile europene, cere intervenția rapidă a autorităților pentru a limita efectele crizei.

Solicitările vizează intervenția pe piața îngrășămintelor pentru stabilizarea prețurilor și asigurarea disponibilității, acordarea de sprijin financiar urgent fermelor și cooperativelor, simplificarea legislației agricole și garantarea accesului la energie și gaze la prețuri suportabile.

Reprezentanții fermierilor avertizează că situația actuală fusese anticipată în urmă cu mai multe luni și că este nevoie de acțiuni rapide pentru a preveni agravarea crizei.

De asemenea, aceștia subliniază că, în lipsa unor măsuri urgente și excepționale, producția agricolă europeană este în pericol, iar costurile se vor reflecta, în final, în prețurile plătite de consumatori.

În lipsa unui răspuns rapid la nivel european, agricultura riscă să intre într-un cerc vicios în care costurile cresc, producția scade, iar dependența de importuri devine tot mai mare, cu efecte în lanț pentru economie și consumatori.



