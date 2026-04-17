Achiziție de 700 milioane EUR pe piața românească a energiei

Premier Energy Group, un furnizor de energie cu capital majoritar ceh, listat la Bursa de Valori București, anunță, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a convenit să efectueze o achiziție evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro pe piața românească de profil, care include operatorul local Distribuție Energie Oltenia S.A.

Premier a semnat un acord pentru preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management (administrator global de capital). Tranzacția va fi realizată prin achiziționarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A.

Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care urmează să fie solicitată în cadrul următoarei Adunări Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobărilor de reglementare uzuale. Finalizarea achiziției din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.

„Evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, achiziția reprezintă un pas definitoriu în strategia Grupului de a-și consolida poziția în România, prin adăugarea componentei de distribuție a energiei electrice în operațiunile sale și prin consolidarea modelului său de afaceri integrat vertical”, a precizat Premier Energy Group, în comunicat,

José Garza, CEO al Premier Energy Group, a declarat:

„Această tranzacție reprezintă un moment de referință major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională. Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, adăugăm o componentă esențială întregind platforma noastră energetică integrată din România, piața noastră principală de operare. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică, consolidându-ne capacitatea de a opera eficient și de a genera valoare pe întregul lanț energetic. În același timp, ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Macquarie Asset Management, în urma achiziției de succes a CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024. Această tranzacție ne întărește angajamentul față de piața noastră principală și oferă o bază solidă pentru creșterea continuă.”

Distribuție Energie Oltenia S.A. operează o rețea reglementată de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, care se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România și reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale. Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale, facilitează procesele și activitățile de separare și contribuie la funcționarea eficientă a platformei de distribuție, prin funcții operaționale, comerciale și administrative.

Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy Group spune că „se află în discuții avansate cu o instituție financiară globală”, privind o posibilă emisiune de obligațiuni. Operațiunea este de așteptat să includă un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, cu un plan pe termen mediu de finanțare a întregii achiziții sau a unei părți din aceasta prin emiterea de obligațiuni.

Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat:

„Această tranzacție este importantă atât din perspectivă operațională, cât și financiară. Prin adăugarea unui segment reglementat de distribuție a energiei electrice la activitățile noastre din România, vom îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor noastre de numerar, susținând în același timp profilul financiar al Grupului. Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii, reprezentând o evaluare atractivă, și subliniază capacitatea noastră de a iniția și finaliza tranzacții strategice de anvergură care vor continua să creeze valoare pentru toate părțile interesate.”

Omul de afaceri ceh Jiří Šmejc controlează Premier Energy Group

Premier Energy Group își desfășoară activitatea prin verticale de business cheie – producția, distribuția și furnizarea de energie electrică; și distribuția și furnizarea de gaze naturale.

Grupul deține sau are în faza de construcție o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW, cu o capacitate suplimentară de 200 MW în dezvoltare. Acesta furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea covârșitoare fiind gospodării și întreprinderi mici. Grupul deține, de asemenea, o rețea vastă de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării.

Premier Energy este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici (din retail, industrie și comerț) și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de aproape 4.000 km în zonele din jurul capitalei, în regiunile de sud și vest ale țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României.

Compania se prezintă ca fiind „al treilea cel mai mare jucător ca mărime pe piața distribuției de gaze naturale și al patrulea cel mai mare furnizor de energie electrică din România”.

În 2025, Grupul a achiziționat un parc eolian de 158 MW în Ungaria, reprezentând aproximativ jumătate din capacitatea totală eoliană operațională a țării, și intenționează să dezvolte o platformă scalabilă pentru creșterea viitoare în Ungaria, o piață cu fundamente solide și o poziție strategică în Europa Centrală.

După listarea la BVB, Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiří Šmejc.

Listarea pe BVB a Premier Energy PLC (simbol „PE”) din mai 2024 reprezintă cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani și a cincea cea mai mare listare de la înființarea Bursei de Valori București.