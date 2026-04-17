Drone românești pentru Ucraina. Cine dezvoltă „killer-ul de Shahed”, dotat cu motor turbo și inteligență artificială

Compania românească OVES Enterprise, fondată de antreprenorul Mihai Filip, este implicată, alături de parteneri din Statele Unite și Europa, în dezvoltarea unei drone interceptoare concepute pentru a contracara amenințări aeriene moderne, inclusiv dronele de tip Shahed, care operează pe frontul din Ucraina. Informațiile au fost furnizate pentru StartupCafe de reprezentanții companiei, care spun că proiectul se află într-un stadiu avansat.

Inițiativa vine într-un moment în care conflictul din Ucraina a accelerat dezvoltarea tehnologiilor anti-dronă, iar nevoia de soluții rapide și eficiente de interceptare este tot mai evidentă.

O nouă generație de interceptoare, adaptată amenințărilor actuale

Reprezentanții OVES explică faptul că dronele interceptoare mici, electrice, rămân utile în multe scenarii, însă nu mai sunt suficiente în fața unor ținte mai rapide și cu rază mai mare de acțiune.

În acest context, compania dezvoltă un interceptor bazat pe un motor cu turbină, proiectat pentru misiuni în care viteza, autonomia și precizia sunt esențiale.

Potrivit datelor comunicate, platforma ar urma să atingă viteze de aproximativ 450–500 km/h, să aibă o autonomie de circa 45 de minute și o rază de aproximativ 200 km. De asemenea, poate transporta o încărcătură de aproximativ 10 kg de explozibil.

Prin aceste caracteristici, drona este poziționată ca o soluție pentru interceptarea țintelor rapide, completând alte tipuri de sisteme deja existente pe piață.

Inteligența artificială, componenta-cheie

Un element central al proiectului este integrarea software-ului de inteligență artificială Nemesis AI, dezvoltat de OVES.

Potrivit companiei, sistemul acoperă pilotajul autonom, ghidajul, fuziunea datelor din senzori și luarea deciziilor în timp real. Astfel, interceptorul este proiectat să poată analiza situația din teren și să acționeze cu un grad ridicat de autonomie.

În această etapă, dezvoltarea este concentrată pe componenta de „AI pilot”, care include navigația autonomă, interpretarea datelor și logica de interceptare – elemente esențiale pentru utilizarea în scenarii reale.

Interes internațional și potențial impact în Ucraina

Conform informațiilor furnizate de companie, există deja precontracte cu beneficiari din zona militară, inclusiv din Ucraina și Orientul Mijlociu, însă detaliile nu sunt publice în acest moment.

Interesul pentru astfel de platforme vine pe fondul schimbărilor rapide din războiul modern, unde dronele joacă un rol tot mai important, iar capacitatea de a le intercepta eficient devine critică.

Pentru România, implicarea într-un astfel de proiect indică o prezență în creștere în dezvoltarea de tehnologii avansate, într-un domeniu dominat până acum de jucători internaționali mari.