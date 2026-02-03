Previziuni pentru logistica din România, în 2026: Prețurile transporturilor rutiere ar putea crește cu 8%, pe fondul taxelor mari și al restricțiilor

Se estimează o majorare a tarifelor de transport de 8% ca urmare a cumulului de factori care scumpesc operarea flotelor în România și în restul Europei, spune o firmă românească de logistică într-un comunicat de presă transmis, marți, StartupCafe.ro.

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt efectele majorării accizelor la combustibil, care pun presiune asupra bugetelor de operare, în condițiile în care carburantul reprezintă o pondere importantă din costul total al unei curse.

În același timp, România se pregătește să introducă un nou sistem de taxare rutieră de tip „pay-as-you-go”, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și clasa de emisii, va duce la costuri mai mari pentru transporturile interne și de tranzit.

„Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale. În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate pe care clienții noștri se bazează. Prioritatea noastră rămâne adaptarea responsabilă la aceste schimbări, prin optimizare, investiții și dialog transparent cu partenerii din lanțul logistic”, a declarat Mihai Teodorescu, Managing Director al Eltra Logis.

Un impact semnificativ asupra transportului internațional îl au și noile restricții de circulație impuse în Ungaria. Autoritățile maghiare au limitat accesul camioanelor de mare tonaj pe anumite drumuri naționale, obligând transportatorii să circule exclusiv pe autostrăzi.

Pentru operatorii români, aceste măsuri înseamnă ocoluri de peste 200 kilometri, complet taxate, care generează costuri suplimentare de circa 200 EUR/cursă, alături de timpi de până la trei ori mai mari de livrare și dificultăți în planificarea rutelor.

Transportatorii au atras atenția că aceste restricții afectează direct competitivitatea și pot contraveni principiului liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

În același timp, la nivel european, anul 2026 aduce o serie de ajustări care contribuie la scumpirea transportului rutier. Mai multe state, printre care Franța, Polonia, Cehia, Belgia și Olanda, au anunțat majorări ale taxelor de autostradă, extinderea rețelelor de drumuri taxabile sau introducerea taxării pe kilometru, corelată cu emisiile de dioxid de carbon.

În paralel, politicile europene de mediu încurajează tranziția către flote cu emisii reduse sau zero, prin scutiri sau reduceri de taxe pentru vehiculele nepoluante. Deși necesare pe termen lung, aceste măsuri presupun investiții considerabile pentru transportatori, care se reflectă, inevitabil, în structura de costuri.

Firma Eltra Logis monitorizează activ toate schimbările legislative pentru a identifica cele mai optime rute și eficientiza operațiunile, menținând un dialog constant și transparent cu clienții și partenerii săi, pentru a gestiona impactul acestor schimbări într-un mod predictibil.

Compania a început în 2006 cu un singur depozit în România, Albota, și a ajuns să aibă mai multe depozite atât în ​​România, cât și în Spania.

Cu o rețea de parteneri din toată Europa, Eltra Logis s-a extins și a perfecționat serviciile la standardele de ultimă generație: Transport, Cross Dock, Logistică, Depozitare și Manipulare, Modă, Farmaceutice și Bunuri de mare valoare.

Compania dispune de o flotă modernă și o rețea extinsă de subcontractori, corespondenți, care lucrează sub responsabilitatea și controlul Eltra Logis. În prezent, compania are o capacitate totală de 10.000 mp de depozitare.