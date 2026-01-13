Prețurile mașinilor electrice second-hand ar putea scădea în 2026. Cum va evolua restul pieței

Analiștii pieței auto estimează că în 2026 vor scădea prețurile mașinilor electrice second-hand.

Este cam singura veste bună, deoarece mașinile noi vor fi la fel de scumpe, prețurile fiind influențate de inflație și criza cipurilor, spune Matas Buzelis, expert în cadrul companiei de date auto carVertical.

„Previziunile Băncii Centrale Europene arată că ratele dobânzilor nu vor reveni la nivelurile dinaintea pandemiei prea repede. Acest lucru înseamnă că mașinile noi nu vor fi la fel de accesibile așa cum erau în urmă cu câțiva ani”, explică Buzelis.

Pe de altă parte, pandemia globală, închiderea mai multor fabrici și criza cipurilor au dus la o producție mai mică de mașini la nivel mondial între 2020 și 2023. Piața auto secundară este afectată de un deficit tot mai mare de vehicule vechi de doar câțiva ani, ceea ce menține prețul mașinilor rulate relativ ridicat.

„În prezent, valoarea mașinilor vechi de 3-6 ani scade într-un ritm mai lent decât în trecut. Piața mașinilor rulate susține prețurile ridicate și nu există niciun motiv ca acestea să scadă prea curând”, spune Buzelis.

În schimb, cei care caută mașini electrice la mâna a doua vor avea mai mult succes, deoarece numărul lor va crește, încheindu-se leasingul încheiat în urmă cu câține ani. Astfel, se preconizează că prețurile vehiculelor electrice vor scădea.

„În fiecare an, se produc tot mai multe vehicule electrice noi, iar toate vor ajunge într-un final pe piața de mașini rulate și din acest motiv vehiculele electrice devin tot mai avantajoase”, mai arată Buzelis.

Prețul convenabil este influențat și de numărul tot mai mare de vehicule electrice produse în China. Însă este prea devreme pentru a evalua cererea de astfel de vehicule, deoarece modelele chinezești se depreciază mai rapid decât cele ale producătorilor europeni cunoscuți. Cu cât vehiculele electrice din China se depreciază mai rapid, cu atât sunt șanse mai mari ca cumpărătorii să aleagă alte mărci.

De asemenea, normele UE vor face ca până în 2027 centrele urbane mari să impună restricții mașinilor poluante, prin stabilirea unor zone cu emisii reduse. În România, este vorba despre București și alte 12 orașe, printre care Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara. În plus, toate mașinile nou înmatriculate va trebui să respecte standardul Euro 7.















