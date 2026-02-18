Premierul Bolojan respinge impozitarea progresivă: „Nu este de actualitate un astfel de proiect”

Premierul Ilie Bolojan respinge propunerea PSD de a introduce impozitarea progresivă a salariilor românilor: prim-ministrul a spus, la Digi24, că „nu este de actualitate un astfel de proiect”.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi24 dacă ar trebui introdus impozit progresiv sau nu.

„Schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta, are nevoie cel puţin de un an de zile, în aşa fel încât să existe capacitatea finanţelor pentru a pune în practică orice fel de politică de schimbare a impozitării”, a răspuns premierul, citat de News.ro.

Ilie Bolojan a menţionat că „este o constatare care nu ţine de abordări politice, ci pur şi simplu de capacitatea de a pune o lege în practică”.

„În ceea ce priveşte punctul meu de vedere, consider că în situaţia actuală, în condiţiile în care oricum avem o situaţie complicată din punct de vedere bugetar, în condiţiile în care avem modificări de legi, iar finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a subliniat premierul Bolojan.