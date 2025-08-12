Precizări ANAF: Tot ce trebuie să știi despre TVA la locuințe, odată cu modificările fiscale intrate în vigoare de la 1 august 2025

ANAF Cluj reamintește contribuabililor că, începând cu 1 august 2025, au intrat în vigoare noi modificări privind cotele de TVA aplicabile pentru livrarea de locuințe și oferă clarificări suplimentare referitoare la aceste schimbări.

Astfel, modificările au fost introduse prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și prevăd:

1. Eliminarea facilității de aplicare a cotei reduse de TVA în cazul achizițiilor de locuințe de către persoanele fizice, pentru care se va aplica cota standard de TVA de 21%.

Prin excepție, persoana fizică poate achiziţiona, în perioada 1 august 2025 - 31 iulie 2026 inclusiv, o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9%, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) locuinţa are o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, şi o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

b) locuinţa va fi livrată până la data de 31 iulie 2026 și va putea fi locuită ca atare, conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe;

c) nu a achiziţionat o altă locuinţă cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023, conform informaţiilor din ”Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA”;

d) a încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Pe lângă condiţiile prevăzute anterior, pentru a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru actele juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei locuinţe, încheiate în perioada 3 iulie - 31 iulie 2025 inclusiv, la data livrării locuinţei trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinţei exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025 inclusiv.

Până la data de 1 august 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, dacă au fost încheiate până la data de 1 august 2025 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea acestora.

2. Aplicarea cotei reduse de TVA de 11% pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.

Livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale este definită ca: a.livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari; b.livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap.

