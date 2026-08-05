„Poate părea puțin, poate însemna mult”. Cafenelele 5 to go iau măsuri pentru a reduce consumul de energie

Lanțul românesc de cafenele 5 to go, co-fondat de Radu Savopol și Lucian Bădilă, a anunțat că ia măsuri pentru reducerea risipei de energie, în contextul în care România a declarat stare de alertă energetică pentru luna august.

„În contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului energetic din România și din regiune, credem că fiecare companie poate contribui prin măsuri simple, concrete și ușor de aplicat”, a anunțat 5 to go într-o postare pe Facebook.

Astfel, 5 to go va opri complet espressoarele și râșnițele după încheierea programului, inclusiv în weekendurile în care cafenelele sunt închise. Măsura va fi aplicată în peste 800 de puncte de vânzare.

Potrivit lanțului românesc de cafenele, un espressor și o râșniță lăsate în modul standby consumă împreună aproximativ 6 - 8 kWh pe noapte. Implementată la nivelul întregii rețele, timp de 20 de zile, măsura ar putea genera o economie estimată între 100 și 128 MWh de energie.

Ce mai spune 5 to go:

„Poate părea puțin. Poate însemna mult. Important este că lucrurile mici, repetate și aplicate la scară largă, pot produce un impact real. În paralel, vom urmări reducerea consumului inutil prin utilizarea responsabilă a iluminatului, a sistemelor de climatizare și a celorlalte echipamente electrice. Credem că responsabilitatea se construiește prin acțiuni concrete, aplicate consecvent. Lansăm această recomandare și către celelalte cafenele, lanțuri de cafenele, restaurante, hoteluri și cantine: opriți echipamentele care nu trebuie să funcționeze în afara programului și contribuiți, alături de noi, la reducerea risipei de energie. Mai puțină risipă. Mai multă responsabilitate. Un impact real”.

Criza energetică: Premierul Bolojan le cere magazinelor și restaurantelor să facă economie, dar statul le amendează dacă nu țin frigiderele pornite

StartupCafe.ro a scris că magazinele alimentare pot muta în afara orelor de vârf doar 5-10% din consumul lor de electricitate, iar restaurantele spun că nu își pot programa activitatea în funcție de momentele în care sistemul energetic este mai puțin solicitat. Frigiderele, congelatoarele și camerele frigorifice trebuie să funcționeze permanent, iar oprirea lor temporară poate compromite produsele și, în unele cazuri, poate genera un consum mai mare la repornire.

Reprezentanții comerțului alimentar și ai industriei ospitalității au declarat pentru StartupCafe.ro că, până la 4 august 2026, nu au primit solicitări oficiale prin care să li se impună reducerea consumului cu un anumit procent sau într-un interval orar precis.

Ei cer Guvernului ca, în cazul introducerii unor măsuri suplimentare, consumul tehnologic indispensabil să fie exceptat, iar firmele care își pot muta o parte din activitate să fie încurajate prin tarife diferențiate și mecanisme de sprijin.

România a declarat stare de alertă energetică pentru luna august, pe fondul secetei, al debitului redus al Dunării, al producției hidroelectrice mai mici și al problemelor care au afectat producția de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Transelectrica avertiza, la finalul lunii iulie, că valul de caniculă ar putea ridica vârful de consum de seară până la aproximativ 7.800 MW. Sistemul urma să fie echilibrat prin toate resursele disponibile, inclusiv producție internă, capacități de stocare și schimburi transfrontaliere de energie.