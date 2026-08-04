Firma de împrumuturi nebancare Provident România, cumpărată de americani. Prețul de achiziție

Compania britanică International Personal Finance PLC, care deține și firma de împrumuturi nebancare Provident Financial România, a fost cumpărată de o societate americană, potrivit unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Societatea americană BasePoint Capital LLC, axată pe credite rapide către persoane fizice și mici afaceri, tocmai a finalizat achiziția International Personal Finance PLC, furnizor global de servicii financiare cu sediul în Marea Britanie, care include și instituția financiară nebancară (IFN) Provident pe piața din România.

Valoarea tranzacției sa ridicat la 543 de milioane de lire sterline (732,5 milioane dolari), conform Reuters.

„Începem un nou capitol pentru IPF, care ne oferă oportunitatea de a accelera planurile noastre de creștere și de a duce mai departe misiunea de a construi o lume mai bună prin incluziune financiară. BasePoint vine cu o experiență solidă în sectorul nostru și, foarte important pentru noi, împărtășește convingerea că incluziunea financiară poate face o diferență reală în viețile oamenilor”, a declarat Gerard Ryan, CEO International Personal Finance (IPF).

„Suntem încântați că IPF este acum parte din grupul BasePoint. Vedem în IPF un business solid, cu o echipă de management puternică, relații cu clienții construite în timp și un rol important în extinderea accesului la servicii financiare responsabile. Avem un respect deosebit pentru ceea ce a construit compania până acum, iar intenția noastră este să îi susținem dezvoltarea prin experiența, resursele și perspectiva pe termen lung pe care le aducem. Vom lucra în parteneriat cu echipa IPF și ne bucurăm să construim împreună acest nou capitol”, a declarat Eric Schneider, CEO BasePoint.

Achiziția a fost finalizată după obținerea aprobării acționarilor, a aprobării instanței și a avizelor necesare din partea autorităților de reglementare. International Personal Finance (IPF) este acum o companie deținută integral de BasePoint, dar rămâne înregistrată în Marea Britanie, cu sediul central în Leeds.

„Schimbarea este la nivelul acționariatului și nu afectează modul în care compania își desfășoară activitatea. Nu există niciun impact asupra clienților, produselor sau serviciilor”, dă asigurări compania care deține Provident în România.