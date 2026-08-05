Noi obligații pentru restaurantele și barurile din Sectorul 4. Autorizațiile pot fi suspendate

Restaurantele, barurile, cafenelele și celelalte firme care desfășoară activități de alimentație publică în Sectorul 4 al Capitalei trebuie să respecte un nou regulament local privind eliberarea și reînnoirea autorizațiilor de funcționare. Autorizațiile vor fi emise pe perioadă nedeterminată, însă firmele vor fi obligate să le reînnoiască anual, în caz contrar acestea urmând să fie suspendate automat.

Noile reguli au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 93 din 14 iulie 2026 și se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, precum și societăților care desfășoară activități de alimentație publică în sector.

Autorizație pe perioadă nedeterminată, dar cu confirmare anuală a valabilității

Principala modificare față de regulamentul anterior privește perioada de valabilitate a autorizațiilor.

Până acum, autorizația era emisă anual și rămânea valabilă până la 31 decembrie. Potrivit noilor reguli, autorizația se emite o singură dată, pe perioadă nedeterminată, fără să mai aibă o dată anuală de expirare.

Aceasta nu înseamnă însă că firma scapă de formalitățile anuale. Operatorul economic trebuie să mențină valabilitatea autorizației printr-o procedură de reînnoire în fiecare an, în perioada 1 ianuarie–31 martie, care presupune achitarea taxei și depunerea documentelor cerute de regulament.

Cu alte cuvinte, autorizația continuă să existe, dar dreptul firmei de a funcționa în baza ei trebuie confirmat anual. Dacă procedura nu este finalizată până la 31 martie, autorizația nu expiră și nu este anulată, ci se suspendă automat.

Mecanismul seamănă mai degrabă cu o vizare anuală decât cu emiterea unei autorizații noi în fiecare an.

Autorizațiile și acordurile pentru terase emise înainte de intrarea în vigoare a noii hotărâri își păstrează valabilitatea pe perioadă nedeterminată, dar titularii trebuie să respecte aceeași procedură anuală.

Firmele au 30 de zile să obțină o nouă autorizație în cazul unor modificări

Operatorii economici trebuie să obțină o nouă autorizație sau un nou acord în cazul în care:

își modifică tipul de activitate;

schimbă suprafața structurii de vânzare pentru care au primit autorizația;

expiră unul dintre documentele depuse în dosarul de autorizare.

Noua autorizație trebuie obținută în termen de 30 de zile calendaristice de la începerea activității noi sau modificate ori de la expirarea documentelor.

Dacă firma nu face demersurile în acest termen, autorizația sau acordul pentru terasă se suspendă automat, iar operatorul poate fi sancționat.

Obligația se aplică și atunci când firma înregistrează la Registrul Comerțului modificări care afectează condițiile în care a fost emisă autorizația.

Termen mai scurt pentru firmele care își închid punctul de lucru

Regulamentul introduce și un termen mai scurt pentru notificarea încetării activității.

Firma care închide activitatea pentru care a primit autorizația trebuie să depună la Primăria Sectorului 4, în maximum 5 zile calendaristice, documentul care atestă radierea punctului de lucru sau a activității de la Registrul Comerțului, precum și autorizația în original.

În regulamentul anterior, adoptat în 2024, termenul acordat operatorului economic era de până la 30 de zile calendaristice. Taxa achitată pentru eliberarea autorizației nu se restituie.

Când poate fi suspendată autorizația

Autorizația de alimentație publică sau acordul pentru terasă poate fi suspendat temporar inclusiv în cazul în care firma:

nu respectă condițiile menționate în autorizație;

încalcă normele privind protecția mediului;

nu respectă legislația privind ordinea și liniștea publică;

nu respectă orarul de funcționare;

depășește suprafața autorizată;

depășește numărul de persoane declarat;

depozitează mărfuri sau ambalaje în afara punctului de lucru.

Suspendarea poate fi dispusă până la remedierea situației constatate de autorități. Regulamentul permite și retragerea definitivă a autorizației, printre altele, în cazul încălcării repetate a orarului, a normelor de igienă sau a regulilor privind ordinea publică.

Reguli pentru programul de funcționare

În clădirile colective, programul de funcționare al restaurantelor, barurilor și cafenelelor poate fi stabilit, de regulă, în intervalul 08:00–22:00.

Pentru un program în afara acestui interval este necesar acordul asociației de proprietari și al proprietarilor direct afectați de activitatea unității, atât pe orizontală, cât și pe verticală.

Pentru unitățile aflate în clădiri independente, firmele care solicită un program înainte de ora 08:00 sau după ora 22:00 trebuie să depună acordurile vecinilor limitrofi.

Aceste reguli privind programul existau și în vechiul regulament, nefiind introduse pentru prima dată în 2026.

O nouă limită pentru terasele amenajate pe trotuarele late

Terasele trebuie amplasate astfel încât să rămână liberă pentru pietoni o lățime de minimum 1,5 metri. Această obligație era prevăzută și în regulamentul anterior.

Noutatea este introducerea unei limite suplimentare pentru trotuarele cu o lățime mai mare de 5 metri: spațiul alocat terasei nu poate depăși jumătate din lățimea trotuarului.

Rămâne interzisă amplasarea teraselor pe carosabil sau pe spațiul verde, precum și depozitarea mărfurilor ori a ambalajelor pe trotuar sau pe spațiile verzi.

Cererile se depun online

Cererile pentru eliberarea autorizației de alimentație publică și a acordului pentru terasă se transmit exclusiv electronic, prin platforma online a Primăriei Sectorului 4.

Firmele care nu au mijloacele tehnice necesare pot solicita asistență din partea instituției, însă înregistrarea cererii se face tot prin intermediul platformei online.

Taxa de eliberare sau reînnoire se plătește pentru fiecare punct de lucru, inclusiv pentru unitățile aflate în interiorul centrelor comerciale. Taxa se achită integral și anticipat și nu se restituie dacă autorizația este ulterior suspendată sau retrasă.